Nghệ An xây dựng nghĩa trang công viên sinh thái "5 không"

Ngày 4/10, tỉnh Nghệ An công bố thông tin về dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang cấp huyện theo mô hình công viên sinh thái. Dự án được triển khai tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An có quy mô 60ha. Khu vực triển khai dự án chủ yếu là đất rừng sản xuất, trên khu đất không có tài sản công...

Với dân số 3,4 triệu người, trong khi chưa có dự án nào về lĩnh vực mai táng và dịch vụ mai táng. Do vậy, tỉnh Nghệ An khẳng định việc triển khai xây dựng dự án nghĩa trang theo mô hình công viên sinh thái vĩnh hằng là hết sức cần thiết và cấp bách, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Vị trí quy hoạch xây dựng nghĩa trang công viên sinh thái tại xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An (Ảnh: Maps).

Hình thức an táng tại nghĩa trang gồm: cát táng, hỏa táng, di chuyển và quy tập theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt; không bố trí hung táng và chôn một lần.

Dự án được quy hoạch lắp đặt lò hỏa táng có công nghệ đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Việt Nam và châu Âu.

Hệ thống lò hỏa táng được sử dụng nhiên liệu đốt bằng khí gas, vận hành và xử lý khép kín. Trong quá trình vận hành lò hỏa táng, cơ quan chức năng cam kết 5 không: không khói, không mùi, không nước thải, không bụi và không có tiếng ồn.

Theo quy hoạch, hàng rào khu đất dự kiến xây dựng dự án đến khu dân cư gần nhất có khoảng cách 600m. Khi quy hoạch chi tiết sẽ bố trí khu lò hỏa táng tại vị trí cách xa khu dân cư tối thiểu 750m, khoảng cách này đảm bảo 1,5 lần so với quy chuẩn.

Công tác chuẩn bị dự kiến hoàn thành tháng 1/2025. Thời gian hoàn thành xây dựng phân khu hỏa táng dự kiến vào tháng 5/2026.

Theo báo cáo sơ bộ của huyện Diễn Châu, chi phí đền bù cho cả khu đất quy hoạch xây dựng dự án là 36 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cơ sở hỏa táng 3 tỷ đồng. Dự kiến sẽ di dời 23 hộ dân để xây dựng tuyến đường vào nghĩa trang và dải cây xanh phân cách.

Phối cảnh nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa bị bãi bỏ các văn bản pháp lý (Ảnh: B. Phạm).

Trước đó, vào năm 2017, Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng được triển khai.

Dự án có diện tích hơn 78ha, có thể đáp ứng nhu cầu an táng khoảng 484.500 mộ phần, bao gồm cả mộ chôn cất 1 lần, mộ di chuyển quy tập, mộ cát táng sau hung táng, mộ cát táng sau hỏa táng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, một số người dân đã nhiều lần có kiến nghị hủy bỏ dự án này vì cho rằng không đảm bảo cơ sở pháp lý, không đảm bảo về môi trường.

Qua kiểm tra, rà soát của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho thấy một số văn bản pháp lý của dự án được ban hành chưa đảm bảo trình tự, thủ tục và có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật về lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó, việc cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An kế thừa các thủ tục pháp lý trước đó của dự án là chưa đảm bảo pháp luật về đầu tư, một số nội dung chưa có sự đồng thuận của công dân nhưng chưa được giải quyết đầy đủ, chặt chẽ.

Bởi vậy, ngày 28/8, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định bãi bỏ các văn bản pháp lý của dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư.