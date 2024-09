Bãi bỏ các văn bản pháp lý của dự án công viên nghĩa trang lớn nhất Nghệ An

Ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, vừa ký văn bản thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng (gọi tắt là dự án).

Tại văn bản này, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông tin, qua kiểm tra, rà soát cho thấy một số văn bản pháp lý của dự án được ban hành chưa đảm bảo trình tự, thủ tục và có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật về lĩnh vực liên quan.

Cơ sở pháp lý để thực hiện việc cho Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An kế thừa các thủ tục pháp lý trước đó của dự án là chưa đảm bảo pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, một số nội dung chưa đồng thuận của công dân nhưng chưa được giải quyết đầy đủ, chặt chẽ như: việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch đối với một số hộ dân đang sinh sống, sử dụng đất trên đất quy hoạch dự án.

Ngày 28/8, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định bãi bỏ các văn bản pháp lý của dự án do tỉnh này ban hành.

"Như vậy, dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư đã được chấm dứt thực hiện", văn bản nêu.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Nghệ An thông tin, theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/9/2023, tại danh mục ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030 có danh mục Công viên nghĩa trang tại huyện Hưng Nguyên và huyện Nghĩa Đàn.

Để đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân, thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch Công viên nghĩa trang tại huyện Hưng Nguyên, huyện Nghĩa Đàn theo quy định của pháp luật và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017. Dự án được triển khai tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất quy hoạch ban đầu của dự án là hơn 81ha, sau đó được điều chỉnh còn 78,47ha. Dự án có thể đáp ứng nhu cầu an táng khoảng 484.500 mộ phần, bao gồm 2.500 mộ chôn cất 1 lần, 3.800 mộ di chuyển quy tập, 27.540 mộ cát táng sau hung táng, 8.650 mộ cát táng sau hỏa táng, số ca hỏa táng là 432.000 ca, số ô lưu tro cốt là 9.950 ô...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án một số người dân đã nhiều lần có kiến nghị hủy bỏ dự án này vì cho rằng không đảm bảo cơ sở pháp lý, không đảm bảo về môi trường được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BXD.