Công an vào cuộc xử lý 10 đơn vị nợ BHXH kéo dài

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH Quảng Nam - cho hay, tính đến ngày 30/11, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh hơn 269 tỷ đồng, trong đó có 347 đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động có số tiền nợ từ 100 triệu đồng hoặc số tháng nợ từ 12 tháng trở lên với số tiền nợ hơn 133 tỷ đồng.

Cán bộ BHXH Quảng Nam tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động (Ảnh: Thanh Dũng).

Theo BHXH Quảng Nam, việc các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. BHXH Quảng Nam đã phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện nhiều biện pháp thu hồi nợ, nhưng số tiền nợ của một số doanh nghiệp vẫn còn khá cao.

Do đó, BHXH Quảng Nam đã gửi công văn đến Công an tỉnh Quảng Nam để phối hợp làm việc với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm thu hồi, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

BHXH Quảng Nam cũng gửi đến Công an tỉnh Quảng Nam danh sách 10 doanh nghiệp trên địa bàn có số lao động nhiều, nợ BHXH lớn và thời gian nợ kéo dài.

Trong ngày 9/12, BHXH Quảng Nam cũng đã gửi công văn đến UBND tỉnh Quảng Nam để báo cáo về tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN, để tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo BHXH Quảng Nam, tính đến hết tháng 11/2022, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ hơn 269 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN; trong đó khối doanh nghiệp nợ nhiều nhất với hơn 220 tỷ đồng. BHXH Quảng Nam cho rằng để nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.