Chát đắng nữ sinh mang bầu, "không biết cha đứa bé là ai"

Dính bầu với "đối tác trên mạng"

Một chuyên gia tâm lý tại TPHCM kể, trong quá trình tư vấn, bà đã từng tiếp xúc với nhiều bà mẹ sốc khi phát hiện con gái có bầu. Nhiều ca, khi cái thai trong bụng con gái đã lớn, gia đình mới vô tình phát hiện.

Có trường hợp, khi bạn bè của con tiết lộ việc con gái mang bầu, phụ huynh còn cho rằng con mình bị đặt điều. Khi tra hỏi, con gái vẫn cười "làm gì có chuyện đó". Chỉ vài tháng sau, khi con bầu vượt mặt, gia đình mới tá hỏa...

Nhiều nữ sinh quen bạn trai trên mạng rồi... đi nhà nghỉ, không biết thông tin về đối tác (Ảnh minh họa).

Chuyên gia tư vấn tâm lý này kể, có bà mẹ suy sụp tinh thần không chỉ vì con gái có thai mà còn vì chuyện.. bố của đứa bé. Phát hiện con gái 14 tuổi có bầu bước sang tháng thứ 6, bà mẹ hỏi han về bạn trai, choáng váng nghe con kể "quen đối tác trên... facebook". Hai bên chát chít làm quen một thời gian thì hẹn gặp nhau, sau khi đi uống trà sữa là vào nhà nghỉ. Theo cháu tả "anh ta cao to, đi xe tay ga, tự giới thiệu là sinh viên đại học".

Vài lần gặp mặt như vậy thì tài khoản cậu bạn trai không còn tồn tại, cô nữ sinh không còn liên lạc được. Tất cả mọi thứ nữ sinh biết về bạn trai chỉ là một nickname (biệt danh) trên mạng xã hội, không biết tên thật, địa chỉ hay cả số điện thoại.

Chuyện tưởng như khó tin nhưng với các bác sĩ sản, đây không phải là chuyện lạ. PGS.TS Vũ Thị Nhung, nguyên Giám đốc bệnh viện Hùng Vương kể, thời gian công tác, bà gặp rất nhiều trường hợp nữ sinh đến phá thai không hề biết bố đứa bé trong bụng là ai. Các em quen nhau trên mạng, hẹn nhau đi nhà nghỉ rồi sau đó đường ai nấy đi. Khi hỏi về bố đứa bé, nhiều nữ sinh chỉ nêu được mỗi... nickname.

Theo PGS.TS Vũ Thị Nhung, điều đau lòng nhất là các em trao thân rất dễ dàng, quan hệ tình dục khi tuổi còn rất nhỏ, ngay cả khi không xuất phát từ mối quan hệ tình cảm...

Nhiều bạn gái không hề biết các dấu hiệu mang thai (Ảnh minh họa).

Hơn nữa, các em không hề có kiến thức sinh sản, không biết điều tối thiểu rằng có quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ có thai, không hề biết các dấu hiệu có thai... Có em tìm cách che giấu nhưng không ít trường hợp, nữ sinh không hề biết mình mang thai cho đến khi bụng to vượt mặt mới được phát hiện. Đó là lý do, các bạn trẻ thường tìm đến cơ sở phá thai khi thai đã to, phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ biến chứng.

Dạy con gái "giữ mình", quên dạy con trai trách nhiệm!

Thực tế, hàng loạt vụ việc nữ sinh quen đối tác trên mạng rồi đi nhà nghỉ, xảy ra quan hệ tình dục khi chưa biết rõ thông tin về nhau.

Cách đây không lâu, một nữ sinh học cấp 2, chưa đến 12 tuổi ở Thanh Hóa quan hệ tình dục với một thanh niên quen trên mạng xã hội. Sau khi sự việc được phát hiện, kẻ dụ dỗ bé gái bị khởi tố.

Mới đây, trường hợp bé gái 13 tuổi ở Vĩnh Long, chỉ sau một thời gian ngắn quen qua mạng xã hội đã vào nhà nghỉ với một thanh niên 30 tuổi ở TPHCM cũng gây sóng gió. Tại nhà nghỉ, cô bé bị ép quan hệ tình dục và sự việc chỉ vỡ lẽ khi gia đình phát hiện và tố cáo.

Trong chuyên đề trực tuyến "Lần đầu của con gái" nhóm tư vấn Tám cuối tuần tổ chức, TS Phạm Thị Thúy, Học viện Hành chính quốc gia TPHCM chia sẻ hình ảnh các em học sinh vào nhà nghỉ khi vẫn còn mặc quần áo đồng phục học sinh, thậm chí còn đeo khăn quàng đỏ và đó không phải là chuyện hiếm.

Nhiều em gái lần đầu quan hệ tình dục có thể là những cuộc phiêu lưu, thám hiểm vô cùng đau lòng. Có em vì tò mò, vì bị khích bác hay có khi là có sự tác động của bối cảnh như rượu bia, đến nhà nhau chơi rồi... xảy ra "chuyện người lớn".

Cũng có nhiều trường hợp nữ sinh quan hệ với những người biết trên mạng, qua một tài khoản mà còn không kịp biết tên tuổi, thông tin thật về nhau.

Việc các bé gái dễ dàng sa vào mối quan hệ mập mờ, dễ dàng trao thân cho những người các em chỉ mới gặp một lần, còn chưa biết tên, theo các chuyên gia, có thể xuất phát từ việc thiếu thốn tình cảm, thiếu sự quan tâm của gia đình. Không được quan tâm, trẻ không nhìn thấy được giá trị bản thân, thường có xu hướng bấu víu vào các mối quan hệ bên ngoài, trông cậy vào tình cảm của người khác...

N.V.M, người làm nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang có bầu bị bắt (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Các em trở thành nạn nhân của việc thiếu thốn tình cảm, không được trang bị kiến thức giới tính và cả từ sự vô trách nhiệm của bạn trai.

Trong giáo dục giới tính, lâu nay bố mẹ thường chú tâm dạy con gái "giữ mình" với đủ kiểu hù dọa nhưng lại xem nhẹ việc giáo dục kiến thức giới tính, về trách nhiệm cho bé trai. Kể cả khi hàng loạt vụ việc nữ sinh mang bầu gây chấn động, nhiều bà mẹ vẫn hoang mang "biết dạy con gái thế nào đây", rất ít người quan tâm đến việc giáo dục bé trai thế nào.

Trong khi, các bạn trai cũng rất cần được giáo dục về kiến thức giới tính, về trách nhiệm trong quan hệ tình cảm, trách nhiệm khi quan hệ tình dục cũng như trường hợp bạn gái mang thai sẽ là trách nhiệm với một đứa trẻ...

Nhiều nam thanh niên đã phải trả giá cả cuộc đời, đi tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên vì thiếu kiến thức, vì lối sống dễ dãi, phóng túng, vì thiếu trách nhiệm. Và không biết bao nhiêu chàng trai mất tăm, bốc hơi như một nickname bị xóa sổ, để lại bạn gái đối mặt với việc mang thai, sinh con, những đứa trẻ bị tước mạng sống trước khi chào đời hoặc phải ra đời trong cảnh ngặt nghèo...