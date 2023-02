Nữ sinh lớp 5, lớp 7 sinh con: Sửng sốt khi con trẻ làm chuyện "người lớn"!

Trong khi những tranh cãi có nên "vẽ đường cho hươu chạy", nên nói chuyện giáo dục giới tính khi con bao nhiêu tuổi vẫn kéo dài dai dẳng nhiều năm qua thì xã hội liên tục ngỡ ngàng với chuyện các bé gái mới lớn mang bầu, sinh con.

Những đứa trẻ ấy sớm chơi trò "người lớn" khi không có lấy bất cứ hành trang, chút hiểu biết nào về độ tuổi được quan hệ tình dục, sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh thai, trách nhiệm làm mẹ...

Nhiều nữ sinh chưa kịp lớn đã trở thành... mẹ (Ảnh minh họa từ bộ ảnh Những đứa trẻ mang bầu).

Trước hàng loạt sự việc nữ sinh mang bầu xuất hiện gần đây, trường hợp nữ sinh lớp 5 ở Phú Thọ sinh con trai 3,2kg xảy ra cuối năm 2022 làm nhiều người phải bàng hoàng, sửng sốt hơn cả. Thật khó hình dung, cô bé mới 11 tuổi đã quan hệ tình dục, mang bầu rồi sinh con.

Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình, bố của em bé là một nam sinh gần nhà, mới học lớp 8. Cậu học trò thường rủ cô bé lớp 5 cùng... "chơi trò người lớn".

"Trò chơi" đó của các em như có thêm đất diễn trong bối cảnh gia đình bé gái, mẹ thì xa nhà đi phụ hồ, bố sức khỏe yếu, thường xuyên rượu chè, cô chị gái sớm phải bỏ học đi làm phụ gia đình...

Ít ngày trước, sự việc nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang tự sinh con trong nhà tắm cũng xuất phát từ quan hệ tình cảm tuổi mới lớn. Thời điểm đó, cô bé chưa đến 12 tuổi có quan hệ yêu đương với người bạn trai chưa đến 16 tuổi, làm "chuyện người lớn" mà không có chút kiến thức tình dục an toàn nào.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những bé gái tuổi vị thành niên sớm vượt giới hạn trong mối quan tình cảm mới lớn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

"Nữ sinh chưa kịp lớn đã làm... mẹ" không chỉ xảy ra gần đây mà diễn ra lâu nay với hàng loạt vụ việc. Cơ hội học hành, tương lai của các bé gái hoàn toàn thay đổi khi các em sớm làm mẹ, khi chưa đảm bảo điều kiện về thể chất, tinh thần, cuộc sống lệ thuộc...

Chưa kể đến con số hàng trăm ngàn ca phá thai mỗi năm, mà trong đó vị thành niên chiếm tỷ lệ lớn. Đây chỉ mới là con số được thống kê, còn thực tế nhiều bạn gái khi mang thai thường giấu gia đình đến các cơ sở tư nhân "giải quyết hậu quả".

Theo báo cáo kết quả điều tra mục tiêu phát triển bền vững quốc gia (SDGs) do Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện, công bố năm 2022, khoảng 22-28% thanh niên 15-24 tuổi có quan hệ tình dục trong 12 tháng qua. Tỷ lệ nam thanh niên quan hệ tình dục trước 15 tuổi là 0,2% trong khi ở nữ là 0,9%. Gần 9% phụ nữ 15-19 tuổi đã quan hệ với bạn tình hơn mình 10 tuổi trở lên trong 12 tháng qua.

Nghiên cứu của Bộ Y tế và WHO cũng cho thấy, tỷ lệ quan hệ lần đầu trước 14 tuổi tại Việt Nam tăng gấp hai lần trong 6 năm qua, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019.

Nhiều nguy cơ khi mang thai ở tuổi vị thành niên

Vị thành niên khi đã có quan hệ tình dục thiếu an toàn, dẫn đến mang thai, dù cách giải quyết như thế nào cũng để lại những hậu quả với sức khỏe và tương lai của các em.

Theo hướng dẫn truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên 2022 của Bộ Y tế, các bác sĩ chỉ ra hàng loạt nguy cơ có thể gặp khi mang thai.

Nếu vị thành niên tiếp tục giữ thai và sinh đẻ sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong mẹ cao hơn so với phụ nữ tuổi trưởng thành. Vị thành niên mang thai dễ bị thiếu máu, tiền sản giật, sảy thai, đẻ non, đẻ khó, phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

Tuổi vị thành niên mang thai để lại nhiều nguy cơ về sức khỏe, tinh thần (Ảnh minh họa).

Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới một tuổi sinh ra từ các bà mẹ "con nít" cũng cao hơn so với các bà mẹ trong đúng độ tuổi sinh sản. Con của những người mẹ vị thành niên thường có tỷ lệ nhẹ cân, bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Vị thành niên mang thai, sinh con bị gián đoạn việc học hành, khó khăn về kinh tế và khó kiếm được việc làm, gặp bế tắc trong cuộc sống, nguy cơ cao bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý do các em chưa sẵn sàng với việc mang thai và làm mẹ…

Với việc phá thai, vị thành niên thường không biết các dấu hiệu để nhận biết thai nghén nên thường đến cơ sở y tế để khám và can thiệp muộn. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm như chảy máu nhiều, nhiễm khuẩn, rách tử cung... thậm chí tử vong.

Do tâm lý muốn giấu giếm, các bạn trẻ có thể tìm đến các cơ sở dịch vụ phá thai bất hợp pháp, không đảm bảo điều kiện vô khuẩn, thậm chí không được phép thực hiện kỹ thuật phá thai, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, tâm lý lo sợ nên việc phá thai ở vị thành niên thường xảy ra nhiều tai biến hơn ở người trưởng thành. Đặc biệt, những ảnh hưởng tâm lý sau phá thai ở tuổi vị thành niên có thể nặng nề và kéo dài.

Con trẻ quan hệ tình dục, mang thai sớm là vấn đề đòi hỏi gia đình, nhà trường về trách nhiệm chuẩn bị cho các em các kiến thức quan trọng về sức khỏe giới tính, sinh sản.