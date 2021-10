Cả gia đình 4 người không còn 1.000 đồng, sao trụ nổi ở Sài Gòn!

Dân trí "4 tháng qua cả gia đình thất nghiệp, chưa tiếp cận được với nguồn trợ cấp nào. Cỡ nào chúng tôi cũng phải về quê thôi, có gì ăn nấy", chị Huỳnh Thị Mỹ Vân nức nở.

Bằng mọi giá phải về quê

Từ đêm qua, hàng ngàn người dân miền Tây chạy xe máy về quê khiến cửa ngõ TPHCM ùn ứ nhiều giờ liền.

Sáng 1/10, dòng người miền Tây đi xe máy về quê vẫn bị ùn ứ tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM) hướng về huyện Bến Lức (tỉnh Long An). Nhiều người đã vật vạ ở đây từ tối hôm qua. Mệt mỏi, đói khát... nhưng họ vẫn quyết chờ đợi để mong muốn được trở về nhà.

Len lỏi trong dòng người về quê, chị Huỳnh Thị Như (quê An Giang) cầm sẵn trên tay giấy xét nghiệm Covid-19, giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin với hy vọng được cho qua chốt kiểm dịch.

Nhiều trẻ em chỉ mới vài tháng tuổi cũng rong ruổi cùng ba mẹ trong chuyến hồi hương đặc biệt.

"Nhớ con không chịu nổi, đêm nào cũng khóc, con gái học lớp 3, ở quê cùng ông bà. Bữa giờ con cũng nghỉ học online vì ông bà không biết về máy tính nên không hướng dẫn được. Ở trên này hết nổi rồi, nghỉ làm 3 tháng nay, không có tiền trả tiền nhà trọ nữa", chị Huỳnh Thị Như (quê An Giang) khóc kể.

Chị Vân cho biết mong muốn lớn nhất lúc này là được trở về quê (Ảnh Phạm Nguyễn).

Rồng rắn 4 người trên một chiếc xe máy cũ, vợ chồng chị Huỳnh Thị Mỹ Vân (quê Trà Vinh) liên tục hô lớn: "Cho chúng tôi qua đi các chú ơi, chúng tôi chỉ muốn về quê thôi, về quê cách ly bao lâu cũng được".

Chị Vân tâm sự, hai vợ chồng chị làm công nhân may, nuôi 2 con nhỏ. 4 tháng nay anh chị nghỉ việc, không có thu nhập. Trước khi trả phòng trọ để về quê, anh chị phải viết giấy cam kết sẽ trả 3 tháng tiền nhà còn nợ.

Dòng người ngày một đông tại các cửa ngõ giáp ranh giữa TPHCM và Long An.

"4 tháng qua không có công việc, chưa nhận được nguồn trợ cấp nào, chỉ thỉnh thoảng có mạnh thường quân giúp một chút nhu yếu phẩm. Giờ gia đình 4 người chúng tôi không còn 1.000 đồng, sao trụ nổi. Đợt trước, chúng tôi đã ra về nhưng bị chặn lại, giờ cỡ nào cũng phải về, phòng trọ đã trả rồi mà cũng không còn gì để ăn cả", chị Vân chia sẻ.

Khi được hỏi có trở lại TPHCM nữa không chị Vân nói: "Chưa biết có quay lại không nữa, giờ chỉ muốn về quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo".

Một bà mẹ trẻ gói chặt con nhỏ vào trong chăn để tránh nắng.

Đi phía sau chị Vân, chị Nguyễn Thị Linh (quê Đồng Tháp) cho biết, đã có thẻ xanh Covid-19, đã test nhanh Covid-19 âm tính. Chị nghĩ sẽ được hỗ trợ về quê nên cả gia đình quyết định trả phòng trọ, đi xe máy về.

"Cả gia đình 5 người lên đây làm thợ hồ tại các dự án tư nhân, không hợp đồng lao động, 4 tháng nay phải nghỉ việc nên không có thu nhập. Chúng tôi nợ mấy tháng tiền trọ rồi, giờ cũng không còn tiền ăn nên phải về thôi. Từ đầu dịch tới giờ cả gia đình được hỗ trợ 1,2 triệu, không đủ sống", chị Linh nói thêm.

Nhiều người đã trả nhà trọ, dọn tất cả đồ đạc để mong trở về quê sớm (Ảnh Phạm Nguyễn).

Mong người dân ở lại

Trước tình trạng hàng ngàn người dân ùn ùn đi xe máy về quê, các tỉnh, thành phía Nam đều đang họp bàn để có phương án đưa công dân trở về một cách an toàn. Tuy vậy, chính quyền cũng mong người dân tạm thời "ai ở đâu ở yên đó" để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

"Mong bà con ở lại cùng TPHCM chống dịch và hồi phục kinh tế. Những ai khó khăn sẽ được hỗ trợ trong đợt 3 này. Các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại, nhu cầu việc làm sẽ tăng lên", ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM thông tin.

Nhiều người dân đã vật vã chờ đợi từ đêm qua để mong được về quê (Ảnh Phạm Nguyễn).

Ông Tấn cũng cho biết, người dân muốn về quê có thể liên hệ với Sở Giao thông vận tải để đăng ký. Sau khi đăng ký, các địa phương sẽ cùng với thành phố hỗ trợ người dân về quê an toàn.

"Người dân đổ về quê lúc này cũng rất khó cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch. TPHCM đã và đang triển khai nhiều biện pháp an sinh để đảm bảo đời sống cho người dân", ông Tấn nói thêm.

Hiện, Long An đang rà soát danh sách công dân từ các tỉnh thành có nguyện vọng trở về quê để lên phương án hỗ trợ (Ảnh Phạm Nguyễn).

Sáng cùng ngày, được sự phân công của UBND tỉnh Long An, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Long An cũng đã có mặt tại các chốt kiểm dịch giáp ranh với TPHCM để lên phương án hỗ trợ người dân về quê theo nguyện vọng. Công dân Long An đang ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... muốn trở về quê sẽ được hỗ trợ.

Đối với người lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn, tỉnh cam kết sẽ bố trí phương tiện đưa người dân trở về địa phương nếu các tỉnh, thành phố đồng ý tiếp nhận…

Long An cũng mong muốn các địa phương cùng phối hợp để đưa công dân trở về quê nhanh chóng, an toàn hơn.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân không tự di chuyển ra khỏi khu vực theo Công điện 1265/CĐ-TTg của Thủ tướng; tiếp tục kiểm soát người ra, vào TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Xuân Hinh