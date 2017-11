Phú Yên 1 người mất tích, cắt điện toàn thành phố Tuy Hòa

Theo thống kê chưa đầy đủ, có 946 ngôi nhà của người dân và trụ sở các cơ quan, đơn vị bị tốc mái.

Dọc các tuyến đường chính của thành phố Tuy Hòa, cây xanh, các pano quảng cáo bị gãy đổ cộng với lượng mưa lớn làm đường ngập khiến giao thông đi lại rất khó khăn. Hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuyến đường sắt Bắc Nam đã bị tắc nghẽn, 2 tàu hàng bị mắc kẹt tại ga Đông Tác và ga Hòa Đa. Một số tuyến quốc lộ bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Riêng quốc lộ 1, xe vẫn có thể lưu thông được nhưng cần hạn chế tốc độ.

Nhiều trụ điện của đường dây 22kV đã bị gãy đổ. Công ty Điện lực Phú Yên đã phải cắt điện toàn thành phố để đảm bảo an toàn. Cho đến thời điểm này điện vẫn chưa được khôi phục trở lại.

Hầu hết các nhà tại phường Phú Đông đều bị tốc mái. Theo ông Đinh Khoa, trú phường Phú Đông, TP Tuy Hoà, đây là cơn bão lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Bão lớn, sức gió mạnh, thời gian bão kéo dài gây thiệt hại nặng nề.

Mặc dù đã vào nơi tránh trú an toàn nhưng nhiều tàu thuyền của ngư dân bị chìm do sóng biển đánh quá mạnh. Cụ thể: thị xã Sông Cầu có 22 chiếc; huyện Tuy An có 4 chiếc, huyện Đông Hòa có 3 chiếc.

Trước khi bão số 12 đổ bộ, tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các hồ thủy điện phải cho xả nước đón lũ, nhưng 2 hồ thủy điện là Sông Ba Hạ và Sông Hinh nước đã dâng đến mực nước thiết kế, buộc phải xả lũ.

Lưu lượng xã lũ hiện nay của thủy điện Sông Ba Hạ là 5.600 m3/giây và thủy điện Sông Hinh là 1.254 m3/giây.

Hình ảnh phường Phú Đông thiệt hại nặng nề sau bão:

Trung Thi