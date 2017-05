Đà Nẵng lên tiếng vụ 104 căn hộ xây trên đất làm nhà trẻ, hồ bơi

Chiều 15/5, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin về dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư.

Theo đó, công trình trên được Sở Xây dựng cấp phép số 235/GP-SXD ngày 17/02/2016 với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm.

Quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý xây dựng, chuyển đổi công năng sử dụng hạng mục từ tầng 2 tới tầng 5 khối nhà chung cư với mục đích để xe máy, hồ bơi, phòng tập gym, nhà trẻ và khu vực sinh hoạt cộng đồng thành 104 căn hộ chung cư.

Công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà

Ngày 26/9/2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư vì hành vi trên. Trong quyết định, Sở yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công phần công trình vi phạm và gửi UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Mỹ An để theo dõi, giám sát việc chấp hành của chủ đầu tư. Sau khi ban hành quyết định, chủ đầu tư đã chấp hành, ngừng thi công đối với phần công trình vi phạm nêu trên và chấp hành nộp phạt theo quyết định ban hành.

Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư tiếp tục cho xây dựng nên 11/4/2017 Sở Xây dựng đã đề nghị UBND phường Mỹ An lập biên bản buộc ngừng thi công. Qua đó, UBND phường Mỹ An đã ban hành quyết định đình chỉ thi công ngày 18/4/2017. Đồng thời, Sở Xây dựng đã có công văn số báo cáo UBND thành phố chỉ đạo các nội dung liên quan và đã được UBND thành phố thống nhất. Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công ngừng thi công phần công trình vi phạm, trường hợp không chấp hành thì bị xử lý theo hành vi tái phạm theo quy định. Đồng thời, giao UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành của chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, ngày 9/5/2017, Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi UBND thành phố, Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An cam kết ngừng thi công phần công trình vi phạm và không tiến hành bàn giao các căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 cho đến khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan.

Liên quan đến việc thay đổi công năng, ngày 20/9/2016, Sở Xây dựng có công văn gửi Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) và công văn gửi UBND thành phố, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng để xin ý kiến chỉ đạo đối với việc chuyển đổi công năng công trình. Theo đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đã có công văn về việc điều chỉnh công năng một số tầng của công trình Tổ hợp Khách sạn và Căn hộ Mường Thanh Sơn Trà, UBND thành phố đã có công văn về việc này.

Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và hướng dẫn của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng đã mời đại diện chủ đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện.

“Hiện chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đến Cục Quản lý hoạt động xây dựng để thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh, đến Sở Tài nguyên và Môi trường để đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, liên hệ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy và thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh”, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng có công văn thống nhất cho quy hoạch đầu tư xây dựng bãi xe ngầm, phía trên là công viên cây xanh kết hợp nhà trẻ phục vụ nhu cầu của người dân tại khu vực theo hình thức xã hội hóa.

Hiện chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục có liên quan nộp Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định. Sở Xây dựng cũng chưa nhận được đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng của chủ đầu tư.

“Để việc mua bán bất động sản (nhà ở) hình thành trong tương lai đúng pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi đối với các Dự án bất động sản trên địa bàn thành phố đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức cá nhân có nhu cầu, Sở Xây dựng đã công khai thông báo trên trang website của Sở Xây dựng và Công thông tin điện tử thành phố, trong đó không có tên của dự án nêu trên”, Sở Xây dựng Đà Nẵng nêu rõ.

