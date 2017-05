TPHCM:

Công an phường chăm sóc bé trai 9 tuổi lạc người thân suốt 3 ngày

Bé trai đi lạc nói trên tên là Đinh Bảo Long (sinh năm 2008, quê Hà Nam).

Theo Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, bé Long cho biết bị lạc mẹ khi vui chơi tại Công viên 23/9 (quận 1) vào trưa 11/5.

Đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh cũng thông tin thêm, trưa 11/5, Công an tiếp nhận bé Long từ một tài xế xe buýt. Lái xe buýt này khai với công an rằng, bé trai nói trên đã lên xe nhưng đến các trạm vẫn không xuống, đến khi tài xế trên hết ca, nên đã đưa cháu bé đến công an phường bàn giao.

Bé trai đi lạc tại Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1

Do chưa có người thân đến nhận nên suốt 3 ngày nay, các chiến sĩ Công an phường Cầu Ông Lãnh phải thay nhau chăm sóc, mua đồ ăn cho bé Long.

Theo quan sát của PV Dân trí, hiện tại cháu bé vẫn đang vui chơi tại công an phường, không cảm giác sợ sệt.

Đến khoảng 16h chiều 13/5, một cô gái (23 tuổi) đến Công an phường Cầu Ông Lãnh nhận là dì của cháu Long và xin nhận lại cháu bé.

Cô này khai có trình ra giấy khai sinh mang tên Đinh Bảo Long, trong phần ghi họ tên cha mẹ có thể hiện đúng như những gì cháu Long khai với công an.

Người nhận là dì của bé Long đến công an xin nhận lại cháu bé

Khi công an hỏi thông tin người thân cháu Long thì cô này cho biết cha mẹ bé đã li dị, cháu Long trước đây sống cùng cha ở Hà Nam nhưng 2 tháng nay mẹ bé Long đưa cháu vào TPHCM sống tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè cùng dì ruột.

“Trưa 11/5, nó ở nhà cùng mẹ rồi bỏ nhà đi lúc nào không hay. Tôi và mẹ bé có đi tìm nhưng không có kết quả, nghĩ cháu bỏ đi vài ngày rồi về nên chưa lo lắng”, dì của bé Long nói với PV Dân trí.

Bé Long vui vẻ trò chuyện cùng người dì của mình tại công an phường

Cũng theo người dì này, đây là lần thứ 3 cháu Long bỏ nhà đi nên mọi người có phần hơi chủ quan.

Đến 19h tối cùng ngày, do mẹ cháu Long đi làm xa chưa về, người dì vẫn chưa có các giấy tờ chứng minh nhân thân nên Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn chưa cho người này nhận lại cháu bé.

Đình Thảo