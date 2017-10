Công an nói gì về cấm xuất cảnh nữ nhà báo theo đơn của đại gia Vũ “nhôm”?

Đà Nẵng:

UBND TP Đà Nẵng trả lời về việc cấm xuất cảnh đối với nhà báo Dương Hằng Nga tại cuộc họp ngày 26/10 vừa qua.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 31/10, ông Phan Hữu Minh - Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc Công an Đà Nẵng cấm xuất cảnh đối với nhà báo Dương Hằng Nga - Trưởng văn phòng đại diện Tạp chí Giao thông vận tải khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang gây ồn ào dư luận.

Theo ông Minh, Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận được đơn khiếu nại của nhà báo Dương Hằng Nga trình bày việc bị công an cửa khẩu ở sân bay không cho xuất cảnh đi Myanma vào tháng 8 vừa qua. Lý do được đưa ra là bà Nga “thuộc diện chưa được xuất cảnh” theo đề nghị của Công an TP Đà Nẵng.

Trong đơn khiếu nại (cũng được gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải), nhà báo Dương Hằng Nga cho biết trong tháng 6/2016 khi bà đưa bố chồng đi mổ dạ dạy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cũng liên tục bị Cơ quan An ninh điều tra Đà Nẵng triệu tập, xét hỏi.

Nhà báo Dương Hằng Nga cho rằng việc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng gây khó dễ cho bà là do có đơn yêu cầu của ông Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (còn được gọi là Vũ “nhôm”) bởi trong khoảng thời gian từ ngày 8-15/4 bà đã viết 8 bài báo đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải có nội dung chống tiêu cực tại dự án Khu đô thị Đa Phước.

Cũng vì viết 8 bài báo này, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đã khởi kiện bà Nga ra TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng). Trong tháng 7-8/2017, TAND quận Hải Châu đã 2 lần gọi các bên ra hòa giải nhưng nguyên đơn vắng mặt.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, nhà báo Dương Hằng Nga đã đề nghị làm rõ việc một vụ việc nhưng nhiều cơ quan cùng giải quyết. Hơn nữa, mặc dù là vụ việc dân sự nhưng Cơ quan An ninh điều tra Đà Nẵng lại hình sự hóa gây ảnh hưởng đến quyền công dân và tác nghiệp báo chí của bà.

Trả lời về việc cấm xuất cảnh nhà báo Dương Hằng Nga có đúng luật hay không, nhất là khi bà Nga đang viết loạt bài chống tiêu cực như vậy, ông Phan Hữu Minh cho biết sau khi nghiên cứu đơn của bà Nga, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi Công an TP Đà Nẵng, Bộ Công an để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

“Trong văn bản trả lời Hội Nhà báo Việt Nam, Công an TP Đà Nẵng cho rằng việc cấm xuất cảnh là đúng quy định. Họ nói cấm xuất cảnh đối với nhà báo Dương Hằng Nga là do nhận được đơn của ông Phan Văn Anh Vũ khiếu nại bà Nga đã dùng quyền năng nhà báo xúc phạm lợi ích hợp pháp của công ty và danh dự cá nhân”- ông Phan Hữu Minh cho hay.

Cũng theo Công an Đà Nẵng, do sự việc phức tạp, cần đảm bảo bí mật cho công tác điều tra nên Cơ quan An ninh điều tra đã không thông báo cho đương sự biết.

Đối với khiếu nại công an vào tận giường bệnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy để điều tra xét hỏi, văn bản của Công an Đà Nẵng cho rằng do bà Nga gọi điện mời nên điều tra viên mới vào chứ không tự tiện. Điều tra viên cũng chỉ thăm hỏi động viên người ốm chứ không phải làm việc.

Mặc dù thời hạn cấm xuất cảnh đã hết, nhưng do sự việc phức tạp nên ông Phan Hữu Minh cho biết Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc và có biện pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên trong thời gian tới.

Liên quan đến sự việc này, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2017 của TP Đà Nẵng sáng 26/10 vừa qua, nhà báo Dương Hằng Nga đã đề nghị làm lãnh đạo thành phố và cơ quan chức năng trả lời về vấn đề bà bị cấm xuất cảnh.

Trả lời việc này, đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, vào đầu năm 2017, Công an Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm đối với công dân Dương Hằng Nga nên đã thực hiện các bước theo đúng thẩm quyền, đúng quy trình của việc xử lý tin báo tố giác tội phạm và được VKSND TP Đà Nẵng giám sát. Vì vậy Công an Đà Nẵng đã có lệnh cấm xuất cảnh 3 tháng đối với bà Nga.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: “UBND TP có nhận được đơn thư tố giác tội phạm đối với bà Nga và đã chuyển đến cơ quan công an để đề nghị, yêu cầu đề kiểm tra, làm rõ. Vấn đề này cơ quan công an sẽ đối thoại với công dân để làm rõ”.

Thế Kha