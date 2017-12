Chưa có tung tích của ông Vũ “nhôm”

Sáng 26/12, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết, sau khi có lệnh truy nã của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đối với ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ “nhôm”), Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đến tất cả các đơn vị, công an xã, phường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tung tích của bị can này.

“Công an thành phố triển khai theo chức năng của công an thành phố. Hiện nay vẫn chưa có tung tích của ông Vũ”, Đại tá Tam nói.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) - cũng cho biết, công an quận đã tổ chức công tác phối hợp với công an các phường kiểm tra nơi ở làm việc và các khách sạn, nhà trọ… Đến nay chưa tìm thấy ông Vũ.

Công an khám xét nhà của ông Vũ "nhôm" chiều tối ngày 21/12

Một lãnh đạo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) thông tin, lâu nay không thấy ông Phan Văn Anh Vũ đến làm các thủ tục về hộ chiếu.

“Lâu nay không thấy ông Phan Văn Anh Vũ làm thủ tục. Trước đây cấp cho ông chứ lâu nay không thấy ông tới. Cấp 10 năm thì họ dùng bình thường thôi, không có gia hạn gì hết. Bình thường công dân nào cũng cấp 10 năm”, vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, ngày 20/12, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”.

Chiều tối 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng đã tiến hành khám xét nhà ông Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Hiện công an Đà Nẵng cũng đã dán quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ tại các xã, phường, phổ biến để người dân được biết.

Khánh Hồng