Hàn- Triều tất bật chuẩn bị cho thượng đỉnh lịch sử

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un có thể đi bộ qua biên giới

SCMP ngày 19/4 đưa tin, tòa nhà nằm ở biên giới được canh gác cẩn mật giữa hai miền Triều Tiên đang được nâng cấp để phục vụ cuộc gặp lịch sử, vốn có thể mở đường cho việc chấm dứt sự thù địch giữa hai nước.

Hiện vẫn chưa rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đi bằng cách nào tới Nhà Hòa bình - nằm ở phía lãnh thổ Hàn Quốc của Khu an ninh chung (JSA), tại làng biên giới Panmunjom (Bàn Môn Điếm) - để gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Nhưng các quan chức tiết lộ với phóng viên trong chuyến thăm của báo chí tới JSA ngày 19/4 rằng, giới chức đang thực hiện công tác chuẩn bị để ông Kim đi bộ qua biên giới, một hành động biểu tượng cho sự tái hòa giải.

Không nhà lãnh đạo Triều Tiên nào đi bộ qua Đường ranh giới quân sự chia tách hai niềm Triều Tiên kể từ Hiệp định đình chiến vào năm 1953.

JSA, nơi thu hút khoảng 100.000 du khách mỗi năm, đã đóng cửa với công chúng kể từ tuần trước, khi Nhà Hòa bình được cải tạo để phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4 tới.

Triều Tiên ngày 18/4 đã nhất trí cho phép phát trực tiếp các sự kiện chính của hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 tới, trong đó có việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi qua biên giới và cái bắt tay đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều.

Biên giới được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên, nơi Trung Quốc, Mỹ và Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến năm 1953, thường được Triều Tiên và Hàn Quốc sử dụng cho các hoạt động ngoại giao phối hợp.

Nhiều người tin rằng ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in có thể đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

SCMP cho biết, hàng chục người hôm nay vẫn làm việc bên trong và quanh Nhà Hòa bình 3 tầng, trong đó có việc cải tạo lối vào, được sơn màu xanh đậm.

Nằm cách Nhà Tự do khoảng 130m, Nhà Hòa bình được xây dựng phục vụ các cuộc gặp phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên - ban đầu từ năm 1980, sau đó được xây lại trên lại trên vị trí hiện thời vào năm 1989. Nhưng khi quan hệ đóng băng trong một thập niên qua, tòa nhà đã bị bỏ không.

Đặt ở lối vào Nhà Hòa bình được trồng vài cây thông, tượng trưng cho tinh thần và sức mạnh. Các nhân viên thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng chúng không gặp vấn đề gì.

Thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Làng đình chiến Panmunjom (Ảnh: AFP)

Bà Jacquelene Elise Van Pool, phụ trách liên lạc cộng đồng tại Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, cho hay các phái đoàn Triều Tiên có thể đi bộ qua biên giới như một hành động tái hòa giải. “Cách thức nhà lãnh đạo Triều Tiên đi vào Hàn Quốc, dù là bằng xe hơi hay đi bộ, đều ám chỉ cấp độ tin cậy tồn tại giữa hai bên”, bà nói.

Tầng 1 và 2 của Nhà Hòa bình bao gồm các phòng họp, còn tầng 3 là phòng ăn. Bà Van Pool cho hay lối vào tòa nhà hiện bị cấm vì các lý do an ninh. Các bức tường hành lang đã được sơn lại và gia cố các thiết bị an ninh.

Tổng cộng, 6 tòa nhà đã được xây dựng trên biên giới tại Khu an ninh chung. Ba tòa nhà màu xanh do Hàn Quốc sử dụng, trong khi ba tòa nhà màu trắng do Triều Tiên vận hành.

Bên trong một tòa nhà màu xanh là Phòng họp đình chiến quân sự, có các bàn màu nâu mà hai bên tổ chức hội đàm qua biên giới. Việc bố trí các binh sĩ Hàn Quốc ở phía bắc tòa nhà là để báo hiệu với Triều Tiên rằng tòa nhà có người bên trong.

Căng thẳng vẫn tiếp diễn

Bất chấp công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh có thể mang lại hòa bình, căng thẳng tại JSA vẫn tiếp diễn. Nơi này được binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ canh gác cẩn mật.

Sáu lính gác Hàn Quốc, cùng 3 binh sĩ Mỹ - đeo kính và mang súng ngắn - đứng nghiêm nghị nhìn về phía Triều Tiên. Một số họ bị che khuất một phần bởi các tòa nhà.

Trong khi đó, các binh sĩ Triều Tiên không có mặt ở biên giới, mà thay vào đó chỉ một lính gác hướng về phía các binh sĩ Hàn Quốc từ tầng hai tòa nhà phía sau các tòa nhà màu trắng và xanh.

“Chúng tôi còn các vết đạn khi một người người Triều Tiên đào tẩu gần đây vượt biên”, bà Van Pool cho biết. Vào tháng 11 năm ngoái, một binh sĩ Triều Tiên đã lao xe về phía đường ranh giới tại Khu an ninh chung trước khi ra khỏi xe và chạy về phía Hàn Quốc.

Một nhóm binh sĩ Hàn Quốc đã đuổi theo và bắn người này 40 lần, nhưng binh sĩ này đã trốn thoát sang Hàn Quốc với những vết thương nặng do bị trúng 5 viên đạn.

Vụ việc là một lời nhắc nhở về tình trạng căng thẳng vẫn đang leo thang ở Panmunjom.

“Về mặt kỹ thuật, chúng tôi vẫn ở trong tình trạng chiến tranh”, một quan chức nói. “Nhưng tôi hi vọng chúng tôi có thể tận dụng tốt cơ hội này để lấy đà cho việc thiết lập hòa bình với Triều Tiên”.

An Bình