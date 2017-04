Bộ trưởng Bộ Y tế lên án hành vi hành hung bác sĩ

Tại thời điểm Bộ trưởng đến thăm, BS Dương vẫn phải nằm trên giường bệnh, vết thương trên đầu vẫn đang phải băng bó, đau đầu nhiều và buồn nôn.

Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất báo cáo với Bộ trưởng về tình hình của bác sĩ Lê Quang Dương, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sau khi bị bố của bệnh nhi dùng cốc thuỷ tinh ném vào đầu.

Bộ trưởng động viên BS Dương điều trị. Bà cũng lên án hành vi hành hung bác sĩ. Ảnh: Tuấn Dũng

Từ hôm 16/4, ngay sau khi được cấp cứu, khâu 7 mũi trên đầu, đến nay bác sĩ Dương đã khoẻ khoắn, tỉnh táo hơn nhưng còn tình trạng đau đầu, buồn nôn. Bác sĩ đã chỉ định chụp CT và làm một số xét nghiệm, không phát hiện tụ máu não, nhưng các bác cho rằng vết thương vùng đỉnh đầu sẽ gây chấn động não, có thể để lại di chứng về trí nhớ.

BS Dương cũng bày tỏ lo lắng sau sự việc xảy ra. Lo lắng người nhà bệnh nhân gây khó dễ trong thời gian công tác tại bệnh viện.

BS Dương cho biết, sau sự việc đáng tiếc xảy ra 2 ngày, cậu của bệnh nhi đã đến xin lỗi bác sĩ Dương. Tuy nhiên cũng có một người khác tự nhận là người nhà của cháu bé cũng có ý đe dọa anh.

Trước tình trạng sức khoẻ, tinh thần của BS Dương, Bộ trưởng Bộ Y tế động viên bác sĩ Dương yên tâm chữa bệnh để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, quay lại phục vụ bệnh nhân.

Cũng theo Bộ trưởng, đây là một tai nạn nghề nghiệp không ai muốn. Nhưng đây cũng là một hành động cần phải lên án. Bà cũng mong muốn người dân chia sẻ, cảm thông đối với nhân viên y tế bởi nhân viên y tế, bác sĩ luôn phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, nguy hiểm đang hàng ngày, hàng giờ cứu sống và điều trị cho nhiều người bệnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc, điều trị cho BS Dương.

Bộ trưởng cũng đề nghị ngành y tế Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất phối hợp với cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự việc, xử lý nghiêm hành vi hành hung cán bộ y tế khi làm nhiệm vụ để răn đe các hành vi tương tự và để đảm bảo sự an toàn cho người thầy thuốc khi hành nghề.

Máu của bác sĩ đã đổ xuống, vương trên trang bệnh án.

Theo, ông Hoàng Đức Hạnh- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc đáng tiếc này, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi Công an Thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo Công an huyện Thạch Thất điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm hành vi sai phạm của người nhà bệnh nhân. Hiện người hành hung bác sĩ vẫn đang bị công an tạm giữ điều tra.

Trước đó, trưa 16/4, bác sĩ Lê Quang Dương phó khoa Hồi sức cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Hà Nội bất ngờ bị bố bệnh nhi đang điều trị tại BV đập thẳng cốc thuỷ tinh vào đầu. Sau cú đập, anh Dương ngã bất tỉnh, phải khâu 7 mũi.

Hồng Hải