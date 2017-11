Những cuộc giải cứu con tin nghẹt thở của Cảnh sát hình sự Hà Nội

KỲ I: CẢNH SÁT ĐẶC NHIỆM VÀ CHIẾN THUẬT TƯỚC VŨ KHÍ “LÂM XUNG NGÁO ĐÁ”

Ngày 29-10-2017, một nam thanh niên đã xông vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội), dùng súng và dao nhọn khống chế một nữ điều dưỡng nhằm “giải cứu” đồng bọn. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lực lượng Cảnh sát hình sự đã từng bước ru ngủ đối tượng, giải cứu con tin và tước vũ khí của hắn một cách ngoạn mục.

1. Gặp chúng tôi sau một ngày đêm tham gia giải cứu con tin và đấu tranh với đối tượng nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc, Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại, anh còn cảm thấy vui mừng bởi đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào thành công chung của lực lượng. Đó là giải cứu thành công, bảo đảm an toàn cho con tin và cán bộ chiến sỹ tham gia cuộc giải cứu.

Theo Trung tá Tùng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29-10-2017, Phòng PC45 và Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ khống chế con tin. Trước đó khoảng một giờ đồng hồ, một nam thanh niên trông khá hầm hố với đầu trọc và người xăm trổ có mặt tại khu thăm hỏi của viện để tiếp tế cho các bệnh nhân. Đối tượng yêu cầu cho gặp một người bạn đang điều trị trong viện, tên là Hoàng.

Thời điểm đó, các y, bác sỹ của Viện đã từ chối chưa cho đối tượng vào vì không phải là giờ thăm gặp, nam thanh niên cũng không có đầy đủ các giấy tờ liên quan, không được phép vào trong khu vực thăm người bệnh. Bất ngờ, nam thanh niên rút 1 khẩu súng rồi lao đến khống chế một nữ nhân viên của viện đưa ra ngoài đường, di chuyển ra phía cửa hàng bán hoa ở gần đó. Tại đây, đối tượng đưa yêu sách là phải cấp cho xe ô tô cùng với bị hại và người bạn đang điều trị thoát khỏi hiện trường.

Suốt quãng đường hơn 20km, Trung tá Dương Minh Tùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - dùng chiến thuật “ru ngủ” để bắt đối tượng “ngáo đá”.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp -Trưởng phòng PC45 đã giao Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm làm chủ công phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Thường Tín, lực lượng hình sự các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm... khẩn trương triển khai phương án giải cứu con tin trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt là phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin.

Khoảng hơn 10 giờ, lực lượng Cảnh sát hình sự Phòng PC45 đã có mặt tại hiện trường. Khi đó đối tượng đang khống chế nữ điều dưỡng tại một cửa hàng bán hoa ở cách bệnh viện vài trăm mét. Trong trạng thái bị kích động mạnh, nam thanh niên ra yêu sách phải cấp cho hắn một chiếc xe ô tô để di chuyển vào trung tâm thành phố cùng con tin và người bạn mà hắn định thăm gặp.

Trung tá Tùng được lãnh đạo PC45 tin tưởng giao làm tài xế sử dụng chiếc xe Innova của phòng để chở đối tượng, bạn hắn cùng con tin. Vừa lên xe, đối tượng ngồi ghế sau lập tức kề dao vào cổ tài xế, ép chạy hết tốc độ theo sự điều khiển của hắn. Tình thế thập phần nguy hiểm.

Những ai đã từng lái xe ô tô đều biết rằng đây là một phương tiện giao thông mà người điều khiển cần sự tập trung và phải ở trong trạng thái thoải mái nhất có thể. Nếu không, rất có thể gây ra những tai nạn bi thảm. Vậy mà suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà đối tượng ở trung tâm TP Hà Nội, Trung tá Tùng phải điều khiển xe trong tình trạng bị kề dao vào cổ. Nếu không phải là người có thần kinh “thép” thì rất có thể bị lạc tay lái va chạm vào các phương tiện khác hoặc gặp những tình huống cần xử lý gấp, đối tượng chưa cần đâm thì lái xe có thể sẽ tự gây thương tích cho mình.

Với kinh nghiệm dày dạn, khả năng ứng biến linh hoạt, trung tá hình sự đặc nhiệm đã “ru ngủ” đối tượng suốt quãng đường hơn 20km để rồi cùng đồng đội tóm gọn hắn.

Đối tượng Đức Anh khống chế nữ điều dưỡng.

2. Cũng theo Trung tá Tùng, trước khi cầm lái chiếc Innova, anh đã kịp cởi bỏ bộ trang phục cảnh sát; đồng thời đưa súng, ví... cho đồng đội giữ hộ. Anh chỉ lên xe tay không cùng bộ áo sơ-mi cộc tay và chiếc quần soóc. Chính vì thế đã khiến đối tượng bớt nghi ngờ.

Do có kinh nghiệm dày dạn, lại có chiến thuật từ trước, vừa lái xe, Trung tá Tùng vừa trò chuyện để nắm bắt tâm lý đối tượng, tránh có hành động khiến cho đối tượng trở nên mất kiểm soát. Quan sát thái độ, cử chỉ cùng câu chuyện của hắn, Trung tá Tùng đánh giá nam thanh niên đang bị “ngáo đá” (phê ma túy đá). Hắn liên tục huyên thuyên rằng là “anh hùng Lương Sơn Bạc”, hôm nay quyết tâm một mình một ngựa đi “phá ngục” giải cứu người anh giang hồ đang bị giam giữ.

Tương kế tựu kế, Trung tá Tùng phong luôn cho đối tượng là “Lâm Xung giáo đầu”, và huy động vốn truyện kiếm hiệp, mà anh đã đọc từ thuở bé ra để “chém gió” với hắn, nhằm “ru ngủ” đối tượng. Trung tá Tùng nói chuyện hay đến nỗi xe di chuyển được vài km, nam thanh niên sướng quá liền hạ dao xuống không kề vào cổ tài xế nữa. Trung tá Tùng đã mừng thầm

Nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ...

Vì lo cho tính mạng của tài xế và con tin, đồng đội anh đã liên tục gọi vào điện thoại. Nam thanh niên thấy vậy lại gí dao vào cổ Trung tá Tùng, không cho anh bắt máy. Trung tá Tùng vẫn bình tĩnh, tiếp tục khơi chuyện Tống Giang, Lý Quỳ... Sau vài km, đối tượng lại hạ dao xuống.

Trong một diễn biến khác, lực lượng phá án đã làm rõ danh tính của đối tượng khống chế con tin là Trần Đức Anh (SN 1994, trú tại Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội); còn đối tượng mà Đức Anh thăm gặp tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trương Kim Hoàng (SN 1996, trú tại Yên Thái, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đối tượng Đức Anh khống chế nữ điều dưỡng từ Viện Pháp y tâm thần rồi chạy vào tiệm bán hoa .

Nhận định điểm đến của đối tượng có thể là một trong hai địa chỉ trên, cán bộ trinh sát PC45 đã phối hợp với công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, tăng cường lực lượng để mật phục, giải cứu con tin. Không nằm ngoài dự đoán, đối tượng cầm dao, cầm súng yêu cầu lái xe chở về nhà của Trương Kim Hoàng ở ngõ Yên Thái. Mạng lưới trinh sát dày đặc được bố trí dọc tuyến từ điểm khống chế đến điểm yêu cầu của đối tượng.

Trở lại câu chuyện trên chiếc xe Innova, do buộc phải phóng với tốc độ cao, khi vào đến đường Ngọc Hồi, có mấy thanh niên đi xe máy tưởng tài xế bị “điên” liền áp sát xe tại chỗ đèn tín hiệu xanh đỏ và gõ vào cửa kính xe chửi tài xế. Đối tượng tưởng là cảnh sát xuất hiện lại tiếp tục kề dao vào cổ Trung tá Tùng.

Lúc này, đến lượt nữ điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (tên Lê Thị Hà) lên tiếng. Ngồi cạnh tên Hoàng, thấy tên này không có động thái nguy hiểm gì nên chị cũng rất bình tĩnh, khéo léo trò chuyện với Đức Anh để hắn không tập trung nhiều vào tài xế nữa. Chị cũng rất thông minh khi nhận lời sẽ ăn cơm với hắn và xin đi vệ sinh vì chị đau bụng quá...

Cùng lúc, Trung tá Tùng cố tình đi vòng vèo qua nhiều tuyến phố, với tốc độ chậm để lực lượng cảnh sát hình sự “lót ổ”. Cho đến khoảng 11 giờ, quân ta đã “ém” sẵn ở nhà của 2 đối tượng.

Khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà của Hoàng, đối tượng Đức Anh trong tư thế kề dao và súng vào cổ con tin, yêu cầu nữ nhân viên y tế này vào cùng. Vẫn với lối nói chuyện các anh hùng hảo hán, Trung tá Tùng kích đối tượng “đã nói là phải làm”, để cho chị Hà đi vệ sinh.

Chỉ cần có thế, sau khi nữ điều dưỡng vừa đi khuất, lực lượng cảnh sát nhanh chóng tước vũ khí của Đức Anh, đồng thời giữ luôn đối tượng Hoàng và di lý về Phòng PC45 tổ chức điều tra làm rõ.

Trần Đức Anh và Trương Kim Hoàng tại Cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan công an, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết: Khẩu súng kiểu K59 của đối tượng Đức Anh sử dụng là súng nhựa bắn đạn bi. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài khó có thể phân biệt được là súng giả. Sau hơn 2 giờ triển khai lực lượng, kế hoạch, Phòng PC45 và Công an quận Hoàn Kiếm, Công an huyện Thường Tín... đã giải cứu con tin thành công, an toàn, bắt giữ được đối tượng cũng như thu giữ vũ khí. Các yêu cầu của lãnh đạo Công an TP đối với cuộc giải cứu con tin này được hoàn thành xuất sắc.

Sau khi đã giải cứu con tin thành công, buổi chiều và tối cùng ngày, Trung tá Tùng cùng đồng đội tiếp tục phải tiến hành đấu tranh với đối tượng nhằm làm rõ nguyên nhân của sự việc. Được biết Đức Anh và Hoàng đều có tiền án về tội cướp tài sản, từng ở chung với nhau nhiều năm trong trại giam.

Đức Anh là một con nghiện ma túy đá nặng, thường lên cơn “ngáo” khiến cho gia đình hết sức khổ sở. Đức Anh cũng từng có thời gian được điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Sau khi ra tù, được biết bạn giang hồ của mình là Hoàng cũng đang được đưa lên Viện Pháp y tâm thần trung ương, Đức Anh đã mò lên giải cứu bạn để có người “đập đá” cùng.

Cũng theo trinh sát Phòng PC45, trưa ngày 29-10, hai đối tượng đòi được ăn bánh mì Phúc (gần trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự) loại đặc biệt. Buổi tối cả hai cũng xơi hết hai hộp cơm to. Song có một điều lạ là càng về khuya, Đức Anh lại càng lên cơn ngáo tợn. Hắn bảo trong đầu hắn có một con chip, và đang bị một kẻ khác điều khiển. Cần phải lao đầu vào tường cho con chip bật ra thì mới được. Nói xong, Đức Anh nhổm dậy định lao đầu vào tường thật. Các trinh sát của Đội 4 phải ôm chặt hắn. Khuya 29-10, cán bộ PC45 phải “điều” hai vợ chồng em trai hắn lên khuyên giải thì Đức Anh mới bớt “ngáo”.

Sáng 30-10, Đức Anh đòi dậy đi vệ sinh. Vẫn trong cơn “ngáo” nặng, hắn vồ lấy bánh xà phòng rửa tay và cắn một miếng tướng vì tưởng là bánh. Cũng ngay trong buổi sáng, Cơ quan công an đã di lý Đức Anh vào Trại tạm giam số 1, tiếp tục lập hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

