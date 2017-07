Đề nghị truy tố 3 nguyên lãnh đạo Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ tiêu cực xảy ra tại là Agribank CN Trung tâm Sài Gòn về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can bị xử lý tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Phạm Thị Mai Toan (sinh năm 1955, nguyên ủy viên HĐTV Agribank kiêm Giám đốc CN Trung tâm Sài Gòn), Phí Thị Ong (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Agribank CN Trung tâm Sài Gòn), Đỗ Hải Yến (sinh năm 1969, nguyên Phó Giám đốc CN Trung tâm Sài Gòn).

Ngoài ra còn một số bị can bị đề nghị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 19/12/2011, Thanh tra Chính phủ đã ra quyết định thanh tra Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và phát hiện nhiều sai phạm tại chi nhánh này. Kết quả xác minh của C46 Bộ Công an cho thấy một số cán bộ Agribank CN Trung tâm Sài Gòn đã có hành vi phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân cho Công ty Á Châu vay vốn 90 tỉ đồng sai quy định nên Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

C46 đã khởi tố 7 bị can, trong đó có Trần Thị Kim Thoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không xác định được chỗ ở của Thoa khi đã hết thời hạn điều tra, C46 đã truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án, đề nghị VKSND Tối cao truy tố các bị can còn lại vào ngày 4/11/2016.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, C46 phát hiện có căn cứ xác định Hoàng Văn Cường (Giám đốc Công ty ADN) đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt 75 tỉ đồng của Agribank và CN Trung tâm Sài Gòn, một số cán bộ thuộc CN Mạc Thị Bưởi đã có sai phạm trong phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Công ty ADN gây thiệt hại cho ngân hàng. Do vậy, ngày 16/12/2015, C46 đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và Công ty ADN.

Xét thấy các vụ án trên có liên quan với nhau nên ngày 16/6/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định nhập 3 vụ án hình sự để tiến hành điều tra thành một vụ án.

Đến nay vụ án này đã hoàn tất kết luận điều tra. Theo nội dung kết luận, căn cứ đề nghị của tổng giám đốc Agribank và của CN Trung tâm Sài Gòn, HĐQT Agribank đã ra quyết định nâng mức cho vay tối đa đối với Công ty Á Châu lên 200 tỉ đồng. Sau đó, bà Toan đã ký ủy quyền cho bà Ong được ký các hợp đồng tín dụng với Công ty Á Châu.

Cuối năm 2009, Trần Thị Kim Thoa cùng Phạm Văn Chính đã ký bộ hồ sơ vay vốn 90 tỉ đồng, thời hạn 5 năm để đầu tư dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại quận 9.

Đến tháng 11/2009, Hoàng Tiến Dzũng (quốc tịch Mỹ, chung sống với Thoa như vợ chồng) đã chỉ đạo Chính ký khống các báo cáo tài chính với nội dung Công ty Á Châu kinh doanh có lợi nhuận (trong khi đang thua lỗ), ký khống dự án vay 90 tỉ đồng sử dụng trả nợ cho 6 công ty của Dzũng mà không đầu tư dự án.

Cũng tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn, tháng 4/2009, tuy không có ý định thực hiện dự án trồng rừng cao su, không có vốn tham gia dự án nhưng Đỗ Minh Quang (Giám đốc Công ty ADN) và Hoàng Văn Cường đã ký khống hồ sơ vay vốn chiếm đoạt 75 tỉ đồng của chi nhánh này.

Quá trình điều tra cho thấy Quang và Cường đứng tên thành viên Công ty ADN theo chỉ đạo của Hoàng Tiến Dzũng nhưng do chưa bắt được Dzũng, chưa chứng minh được Dzũng sử dụng 75 tỉ đồng từ hành vi gian dối của Quang và Cường nên 2 bị can này phải liên đới bồi thường 75 tỉ đồng.

