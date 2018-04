Bắt nhóm tội phạm ghi lô đề mỗi ngày trên 100 triệu đồng

Hà Nam:

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, khoảng 19h ngày 18/04, đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam phối hợp với công an xã Thanh Hà và xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm triệt phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Dương Thị Bảy, (SN 1978), trú tại thôn An Hòa (chủ bảng số lô, số đề); Trịnh Thị Xuân trú tại thôn Dương Xá, xã Thanh Hà; Nguyễn Văn Lập (SN 1969) trú tại thôn Lã, xã Thanh Bình thuộc huyện Thanh Liêm (người ghi lô đề).

3 đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh Công an Hà Nam)

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 điện thoại di động; các giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc ghi số lô, số đề và hơn 300 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng việc ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết Hà Nam, các đối tượng Lập và Xuân nhận ghi số lô, số đề của khách rồi sử dụng công nghệ để chuyển lại cho Bảy. Được biết số tiền giao dịch mỗi ngày giữa các đối tượng lên tới trên 100 triệu đồng.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan trước pháp luật.

Đức Văn