Đóng cửa tự học, chiến sỹ cảnh sát nghĩa vụ giành 9,75 điểm Sử

Trung sỹ Trần Duy Thông hiện đang là chiến sỹ phục vụ có thời hạn tại Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An

Toán 8,6 điểm, Ngữ văn 7 điểm, Lịch sử 9,75 điểm môn Lịch sử, Trần Duy Thông (SN 1995) chiến sỹ phục vụ có thời hạn thuộc Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81) Công an tỉnh Nghệ An đứng vị trí 36 trong tổng số 320 chiến sỹ nghĩa vụ khu vực miền Bắc có điểm xét tuyển đại học cao khối C3 từ 22,5 điểm trở lên. Trong đó, Trần Duy Thông giữ TOP 2 về điểm thi môn Lịch sử.

Với 28,85 điểm (đã tính điểm ưu tiên), Trần Duy Thông cho biết, em sẽ đăng kí xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân 1.

Ít ai biết rằng, trước đây, Trần Duy Thông không phải là dân khối C chính hiệu. Năm lớp 12, em mới chuyển sang học khối C để thi vào Học viện Cảnh sát, tuy nhiên, không đủ điểm trúng tuyển. Thông đăng ký tuyển nghĩa vụ và được phân công về PC81 công tác.

Trong thời gian này, ngoài thực hiện nhiệm vụ được phân công, Trần Duy Thông tranh thủ ôn thi. Đầu năm 2017, Học viện Cảnh sát Nhân dân không xét tuyển thí sinh khối C (Văn, Sử, Địa) mà thay vào đó xét tuyển khối C3 gồm các môn Toán, Văn, Sử. Việc xáo trộn môn thi khiến Thông và các bạn trẻ chung chí hướng phải thay đổi môn học.

“Ngay từ đầu, do tập trung cho khối C nên khiến thức Toán của em bị hổng khá nhiều. Khi biết thông tin thay đổi môn thi, em phải dành nhiều thời gian để củng cố, hệ thống lại kiến thức môn Toán”, Thông cho hay.

Ước mơ của Thông là trở thành một điều tra viên giỏi

Trước thời gian thi 2 tháng, Thông được đơn vị tạo điều kiện tập trung toàn bộ thời gian để ôn luyện. Trong khi các bạn khác chọn các lớp ôn thi tập trung thì Trần Duy Thông quyết định đóng cửa tự ôn.

“Em thấy với hình thức thi trắc nghiệm thì nội dung chủ yếu sẽ nằm trong sách giáo khoa. Chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa và chịu khó tìm kiếm tài liệu nâng cao, mở rộng thì cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của đề thi. Hơn nữa cũng tiết kiệm được cho bố mẹ một khoản tiền kha khá”, Trung sỹ Trần Duy Thông chia sẻ.

Với cách học này, trong suốt 1 năm ôn thi, Trần Duy Thông chỉ phải trả 1 triệu đồng chi phí học qua mạng cho cả 3 môn.

“Thật ra em không có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc làm nhiều đề thi. Em lên mạng tìm kiếm đề thi, tự làm rồi so đáp áp, sai phần nào thì học lại phần đó. Môn Ngữ văn thì em chủ yếu là tập viết bài rồi chụp ảnh, gửi qua mạng nhờ thầy đọc, sửa và góp ý cho để rút kinh nghiệm”, chàng lính trẻ chia sẻ.

Đối với môn Lịch sử, theo Thông, việc nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mới chỉ “chắc” được khoảng 70%. Những câu phân loại thí sinh đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu, bao quát hơn. Bởi vậy, với mỗi sự kiện lịch sử, Thông thường lên mạng, tìm đọc các bài phân tích, đánh giá của các chuyên gia quân sự để có kiến thức toàn diện hơn. Mỗi sự kiện, vấn đề lịch sử đều được Thông khái quát nội dung cơ bản bằng sơ đồ tư duy, vừa dễ nhớ, vừa không để sót ý.

Với tổng điểm 28,85 (tính cả điểm ưu tiên), Trần Duy Thông đăng kí xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

“Hôm thi môn Lịch sử, em cũng khá hồi hộp. Có lẽ vì tâm lý không được vững lắm nên em bị nhầm lẫn về khái niệm đối với câu số 39, mất 0,25 điểm”, Thông vẫn nuối tiếc vì để vuột điểm 10 môn Lịch sử, môn thi mà em đã đặt mục tiêu cao nhất trong kỳ thi này.

Thượng tá Phan Hữu Chu - Phó Trưởng phòng PC81 Công an Nghệ An cho biết: “Là chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, Trung sỹ Trần Duy Thông là người nhiệt tình, hăng hái, có năng lực, làm việc có hiệu quả… Với mong muốn phục vụ lâu dài trong lực lượng, Thông luôn có ý thức cao trong công tác.

Kỳ thi vừa qua, đơn vị cũng hết sức tạo điều kiện để Trung sỹ Trần Duy Thông ôn luyện kiến thức. Phải nói là dù rất trẻ nhưng Thông có tinh thần tự học rất cao và rất khoa học. Bằng việc tự học, tự tìm tòi, tự thử thách bản thân qua các bài kiểm tra từ đó đúc rút kinh nghiệm, tự bổ sung những kiến thức còn thiếu, kết quả này tôi nghĩ phản ánh đúng sự cố gắng, nỗ lực của Trung sỹ Trần Duy Thông trong suốt cả quá trình rèn luyện và học tập”.

Hoàng Lam