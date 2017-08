Bụi hồng lớn nhất thế giới già 132 năm tuổi, vẫn nở hoa mỗi độ Xuân về

Những bông hoa hồng trắng White Lady Banksia đã tìm được đường từ Scotland đến Tombstone, Arizona hơn một thế kỷ trước.

Năm 1884, một thợ mỏ trẻ tên Henry Gee cùng vợ Mary rời Scotland đến Hoa Kỳ và định cư tại thị trấn huyền thoại này. Mary cảm thấy nhớ nhà và sau khi viết thư cho gia đình thổ lộ điều đó, cô nhận được một hộp đầy cây, bông và cành từ khu vườn xinh đẹp mà cô đã nhớ thương quá nhiều.

Mary tặng một trong những bông hồng ở quê nhà cho một người bạn tại Tombstone, người phụ nữ có tên Amelia Adamson. Hai người đã trồng nó gần khu rừng trong sân sau nhà nghỉ của Amelia, và cuối cùng hoa hồng không chỉ nở rộ ở sa mạc Arizona, nó đã trở thành bụi hoa lớn nhất trên thế giới.

Năm 1920, cặp vợ chồng James và Ethel Macia mua lại ngôi nhà cũ, bụi hồng đã mọc lên rất lớn. Vợ chồng James dựng nên một hệ thống các đường ống kim loại để nâng đỡ bụi cây và khiến nó phát triển, lan rộng hơn.

Năm 1933, John Hix là người đầu tiên gọi đây là bụi hoa hồng lớn nhất thế giới trong bài viết của mình trên báo mang tên "Strange As It Seems".

Những năm sau đó, bụi hoa hồng không ngừng phát triển và luôn ra hoa mỗi độ mùa Xuân. Nó cuối cùng cũng nhận danh hiệu chính thức "Bụi hồng lớn nhất thế giới" do Kỷ lục Guinness công nhận.

Mỗi năm bụi hồng đều ra hoa 4 tuần, trong khoảng từ tháng 3 đến qua hết tháng 4. Người ta thậm chí còn tổ chức Lễ hội Hoa hồng tại đây, sự kiện thu hút hàng ngàn du khách muốn tới xem và chứng kiến sự rực rỡ của nó.

Vào thời điểm nở rộ nhất, bụi hoa được bao phủ bởi hàng ngàn bông hoa trắng bé nhỏ, với mùi thơm dễ chịu có thể cảm nhận từ cách đó rất xa.

Huyền Anh

Theo OddityCentral