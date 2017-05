Yêu cầu báo cáo Thủ tướng vụ bất ngờ thu hồi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình vừa nhận được văn bản của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị chỉ đạo giải quyết đơn kiến nghị của ông Đoàn Minh Quân (trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) liên quan đến việc UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 đã cấp cho Công ty TNHH Kim Anh gây lùm xùm dư luận suốt thời gian qua.

“Thừa lệnh Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đến đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội để khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”- văn bản nêu rõ.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ vừa gửi tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong một văn bản khác gửi tới đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét giải quyết đơn của ông Đoàn Minh Quân theo đúng quy định pháp luật.

“Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện khi có căn cứ pháp lý quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp”- ông Hà nêu rõ trong văn bản.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra lại việc UBND TP Hà Nội có văn bản số 6021/UBND-ĐT ngày 19/10/2016 chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 cấp cho Công ty TNHH Kim Anh ngày 31/10/2012 là đúng hay sai?.

Theo chỉ đạo, UBND TP Hà Nội phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1/6/2017.

Đánh giá về sự việc, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho rằng đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của một người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và lên tiếng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

“Theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, tranh chấp trong nội bộ công ty cổ phần thì phải để nội bộ tự giải quyết với nhau, nếu không giải quyết được thì có thể khởi kiện ra toà để phân xử đúng sai. Luật Doanh nghiệp nói rằng việc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh chỉ được thực hiện khi có vi phạm pháp luật, mà muốn chứng minh có vi phạm thì chỉ có toà án mới giải quyết được. Việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp cho Công ty TNHH Kim Anh là việc làm không đúng”- luật sư Hậu phân tích.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhấn mạnh nguyên tắc khi phát sinh tranh chấp thì trong nội bộ doanh nghiệp phải tự đàm phán, giải quyết với nhau trước. Khi không thể thống nhất được thì các bên sẽ nhờ tới sự can thiệp của hội đồng trọng tài hoặc khởi kiện ra toà dân sự nhằm phân xử. Khi cơ quan công an đã nhiều lần khẳng định không có dấu hiệu hình sự thì không có cơ sở nào để thu hồi. Lúc này hai bên chỉ có thể đưa nhau ra toà án giải quyết.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh.

Trước việc lãnh đạo TP Hà Nội hai lần chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thẳng thắn: “Tôi cũng không hiểu có căn cứ gì để thu hồi?”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư từng khẳng định không có cơ sở xem xét

Đây là sự việc mà Dân trí đã theo đuổi, phản án suốt thời gian qua. Cuối năm 2016, ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từng ký văn bản số 1440/BC-SKHĐT gửi Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải báo cáo những vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh.

Theo đó, Công an Hà Nội khẳng định việc lập hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 5 của Công ty Kim Anh nhằm thực hiện hoá sự thoả thuận, thống nhất giữa vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế - bà Nguyễn Kim Anh với vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh - bà Đỗ Kim Ngân để cùng hợp tác đầu tư (theo tỷ lệ 50/50) sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Kim Anh tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện dự án tại quận Cầu Giấy. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên theo thoả thuận, ông Thế và ông Vinh đã thống nhất để con trai ông Đoàn Văn Vinh là Đoàn Minh Quân nhận chuyển nhượng 50% vốn điều lệ và trở thành thành viên trong Công ty Kim Anh.

C46 Bộ Công an trả lời về sự việc của Công ty TNHH Kim Anh.

Hơn nữa, nội dung vụ việc của Công ty Kim Anh đã được Công an Hà Nội và Bộ Công an xác định qua 3 lần điều tra, xác minh tại các văn bản số 277/CAHN-PA81(Đ3) ngày 19/5/2015 của Công an Hà Nội, số 19/CAHN-PA81(Đ3) của Công an Hà Nội, số 277/C46-P7 ngày 1/2/2016 của Bộ Công an trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đều cho thấy vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế - bà Nguyễn Kim Anh (thành viên Công ty Kim Anh) đã có thoả thuận với vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh - bà Đỗ Kim Ngân cùng nhau hợp tác, góp vốn, sử dụng tên pháp nhân Công ty TNHH Kim Anh để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hơn nữa, kết quả điều tra, xác minh lần thứ 4 của Công an Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh: Việc ông Đoàn Văn Vinh ký tên Đoàn Minh Quân là lỗi sai phạm về hành chính, không đủ yếu tố cấu thành tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267 Bộ luật Hình sự.

Từ đó, Sở này khẳng định với Bí thư Thành uỷ Hà Nội rằng: “Việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 đã cấp ngày 31/12/2012 cho Công ty TNHH Kim Anh thuộc trường hợp “giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp" là không có cơ sở xem xét”.

Thế Kha