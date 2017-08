Khu công nghiệp xả thải thẳng ra môi trường, cả nghìn hộ dân lĩnh đủ!

Ninh Bình:

Người dân xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phản ánh, những năm qua họ luôn phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt bị đe dọa bởi nước thải từ khu công nghiệp (KCN) Gián Khẩu thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thời gian gần đây, người dân càng bức xúc hơn khi nước thải từ KCN này thải ra môi trường với số lượng lớn, chất lượng nước ngày càng ô nhiễm hơn trước khiến người dân không thể chịu được. Sống bên kênh nước thải gần KCN, nhiều hộ dân hàng ngày phải đóng cửa kín mít, không dám ra khỏi nhà vì ô nhiễm không khí.

Nước trong KCN Gián Khẩu thải ra kênh nước bên QL 1A có màu đen ngòm, đặc sánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Thấy phóng viên đến ghi nhận tình trạng ô nhiễm nước thải tại KCN Gián khẩu, nhiều người dân địa phương rất bức xúc trước tình cảnh trên và chỉ tận nơi cho chúng tôi thấy kênh, mương nước đen ngòm, hôi thối, đặc quánh… chảy từ các ống nước thải trong KCN ra.

Một người dân cho biết, nước thải trong KCN chảy qua một hệ thống cống lớn, sau đó xả ra kênh nước ngay sát QL 1A. Tại đầu cống nước từ KCN chảy ra, nước bốc mùi hôi thối nồng nặc, màu đen sủi bọt... Từ đây, nước thải này chảy ra kênh tưới của huyện Gia Viễn.

Ghi nhận của PV Dân trí, cống nước từ KCN chảy ra kênh nước bên QL 1A này nằm ngay sát vị trí của Nhà máy ô tô Huyndai Thành Công và Công ty OkiFood Việt Nam. Hệ thống ống cống này bên trong phía KCN được nắp che chắn kín đáo, tuy nhiên ra ngoài đầu cửa xả thì không hề có sự che chắn rất mất an toàn cho người dân khi qua đây.

“Từ khi KCN Gián Khẩu đi vào hoạt động, người dân chúng tôi luôn phải sống trong tình cảnh sống chung với ô nhiễm không khí, ảnh hưởng không hề nhỏ đến đời sống sinh hoạt. Hằng ngày chúng tôi sống bên thứ nước thải đen ngòm, nắng lên bốc mùi hôi thối không thể chịu nổi. Nước sinh hoạt giờ không dám dùng nước giếng đào, giếng khoan như trước nữa mà phải đi mua nước để dùng”, một người dân nói.

Cống xả nước chưa qua xử lý của KCN Gián Khẩu ra môi trường.

Toàn bộ nước thải của KCN Gián Khẩu sau khi qua hệ thống kênh mương sẽ đổ vào kênh tưới của huyện Gia Viễn, sau đó đổ về khu vực trạm bơm Gia Trấn. Nếu đầy quá, lượng nước thải này sẽ được tháo cống cho chảy thẳng ra sông Đáy. Đặc biệt, lượng nước thải này khi “hòa tan” với nước của trạm bơm Gia Trấn sẽ dẫn đến đồng ruộng hàng nghìn hộ dân của huyện Gia Viễn sẽ gây hủy hoại môi trường trên diện rộng.

Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Trưởng thôn Miếu Giáp, xã Gia Trấn cho hay, lượng nước thải khi tràn ra bên ngoài tưới tiêu cho hệ thống đồng ruộng ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống hoa màu của bà con, nhất là diện tích lúa bị kém năng xuất.

Được biết, KCN Gián Khẩu có tổng diện tích 262 ha, do Ban quản lý các KCN Ninh Bình quản lý. Đi vào hoạt đồng từ năm 2006, hiện trong KCN này đang có 30 cơ sở sản xuất, mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 1.500m2 nước thải.

Theo Luật Bảo vệ môi trường, KCN trước khi đi vào hoạt động chủ đầu tư phải xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập chung. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay toàn KCN Gián Khẩu mới chỉ có 1 nhà máy xử lý nước thải tập chung gần 400 tỷ đồng nhưng chưa vận hành.

Nước thải của KCN Gián Khẩu chảy ra kênh tưới tiêu của huyện Gia Viễn, sau đó một là xả trực tiếp ra sông Đáy, hai là "hòa tan" với nước từ sông Đáy bơm lên tưới cho diện tích hoa màu của hàng nghìn hộ dân trong vùng.

Theo ông Hoàng Đức Long, Trưởng Ban quản lý các KCN Ninh Bình, KCN Gián Khẩu là 1 trong 7 KCN của tỉnh Ninh Bình do Ban quản lý các KCN quản lý. Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng của KCN Gián Khẩu là do công ty thuộc Ban, vốn đầu tư hoàn toàn của nhà nước. Do năng lực của chủ đầu tư có hạn, chính vì vậy dẫn đến việc chậm tiến độ các nhà máy xử lý nước thải.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đức Cường - Phó Ban Quản lý các KCN Ninh Bình cho hay, vị trí ống cống có nước thải đen ngòm và bốc mùi hôi thối đang chảy ra ngoài môi trường là hệ thống cống của KCN Gián Khẩu, cơ bản lượng nước thải này không có nước thải sản xuất, chủ yếu là nước thải sinh hoạt.

Sau khi người dân phản ánh, Ban quản lý và Sở TN&MT đã về kiểm tra, xác minh. Do đoạn kênh của KCN nhiều bùn dẫn đến sục khí lên, việc cải tạo bờ kênh có tác động tới xới bùn nên sinh ra mùi hôi thối. Nước thải có màu đen, sủi bọt theo ông Cường là do nước ứ đọng.

KCN Gián Khẩu rộng hàng trăm ha, với hàng chục cơ sở sản xuất hoạt động hơn 10 năm nhưng không có một khu xử lý nước thải tập chung, theo quy định đã vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường. KCN này nằm sát khu dân cư, chưa biết đến bao giờ người dân địa phương mới hết cảnh sống chung với bầu không khí ô nhiễm do nước thải từ các nhà máy xả ra môi trường quanh khu công nghiệp?.

Chưa biết đến bao giờ, người dân xã Gia Trấn mới hết cảnh "sống chung" với bầu không khí ô nhiễm.

Quang Tân