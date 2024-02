Yêu cầu kiểm soát máy bay không người lái, đèn laser tại các sân bay

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, vừa chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trong năm 2024.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT hướng dẫn Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố các địa phương có sân bay triển khai công tác khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Ban chỉ đạo của địa phương phải tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý vụ việc liên quan đến máy bay không người lái, đèn chiếu tia laser vào máy bay. Công an địa phương có sân bay tham mưu cho Ban Chỉ đạo để đánh giá, quản lý rủi ro an ninh hàng không.

Lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Ngọc Tân).

Cục Hàng không Việt Nam có nhiệm vụ khảo sát địa điểm và lựa chọn kịch bản phục vụ tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động bay cấp quốc gia năm 2025.

Đơn vị này cũng được giao chỉ đạo các sân bay đẩy mạnh việc thực hiện kiểm soát chim, động vật hoang dã; phối hợp để hạn chế nguy cơ uy hiếp an toàn bay do chim gây ra.

Phó Thủ tướng quán triệt nguyên tắc "phòng hơn chữa" trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng không nên công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phải thường xuyên, liên tục. Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, hoạt động diễn tập cần phải gắn liền với thực tế, thiết thực trong bối cảnh ngành hàng không có nhiều biến động.

Các đơn vị cần áp dụng kết quả Đề án 06 về xác thực điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào lĩnh vực an ninh hàng không để tạo thuận lợi cho hành khách, vừa góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn hệ thống điều hành bay, đặc biệt từ nguy cơ tấn công mạng. Các doanh nghiệp hàng không không được vì lợi nhuận mà bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào gây mất an ninh, an toàn.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm xây dựng Nghị định quy định thể thức bay chặn, bay kèm, bay ép tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam hạ cánh; hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Bộ Công an tiếp tục triển khai các Đề án Tổ chức lực lượng An ninh trên không; thành lập đồn công an tại các cảng hàng không, sân bay trọng điểm.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Công an cần kịp thời thông báo tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động khủng bố, phá hoại, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không.