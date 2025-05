Yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật về sáp nhập 3 xã ở Vĩnh Phúc

Sáng 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Phòng An ninh đối ngoại vừa làm việc với ông L.A.K. (trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo) xung quanh chuyện sử dụng Facebook cá nhân đăng tải nội dung không phù hợp về sáp nhập và đặt tên đơn vị hành chính cấp xã mới trên địa bàn.

Cụ thể, theo công an, Facebook có tên Lăng Kế của ông K. đăng bài có nội dung "cực lực phản đối lấy tên Tam Dương Bắc cho 3 xã Tam Quan, Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa sau sát nhập. Ko thể bắt xã to vị trí đẹp, dân đông, truyền thống anh hùng theo hai xã nhỏ hơn được. 2 xã ĐT và HH do không biết nhập với xã nào của Tam Dương để thành xã có đủ diện tích nên đã lấy xã Tam Quan trung tâm của huyện Tam Đảo (và núi Tam Đảo) để đủ diện tích thành 1 xã. Như vậy, là ép dân Tam Quan phải theo chứ dân ko đồng ý" trên nhóm HỘI NGƯỜI VĨNH PHÚC.

Ông L.A.K. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh nói chung và đối với xã Tam Quan, huyện Tam Đảo nói riêng được chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định.

Việc tài khoản Facebook trên đăng tải nội dung "ép dân Tam Quan phải theo chứ dân không đồng ý" là không đúng, có thể gây dư luận xấu trong nhân dân, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua làm việc, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu ông L.A.K. gỡ bỏ bài viết có nội dung sai sự thật trên không gian mạng nhằm tránh dư luận xấu.

Sau khi nhận thức được sai phạm, ông K. tự nguyện gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

Huyện Tam Đảo hiện nay sẽ được sắp xếp thành các xã Tam Đảo, Đại Đình, Đạo Trù (Ảnh: Anh Tuấn Trần).

Theo cơ quan công an, trong thời gian gần đây, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính và đặt tên sau sáp nhập có dấu hiệu gia tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến dư luận xã hội.

Để phòng tránh các hệ lụy từ việc đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo mỗi cá nhân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và chỉ lấy nguồn từ các cơ quan báo chí chính thống, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Không tham gia bình luận, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin giả, xuyên tạc", công an đề nghị.