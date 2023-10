Ý kiến khác nhau việc quy định độ tuổi lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

Sáng 27/10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

3 lực lượng sẽ được thống nhất thành Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở gồm: Bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Cần quy định chặt chẽ về độ tuổi

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho hay, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng này là "không quá 65 tuổi".

Theo quy định của dự thảo luật, một trong những tiêu chuẩn để công dân được tuyển chọn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là "bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định".

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhằm bảo đảm yêu cầu này, ông Tới cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào dự thảo luật theo hướng chỉ quy định về trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong trường hợp không còn bảo đảm về sức khỏe.

Ví lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở như "cánh tay nối dài" của công an xã, đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) băn khoăn khi dự thảo luật chưa quy định độ tuổi của lực lượng này.

Theo ông, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là lực lượng hỗ trợ công an xã, công an phường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác ban đêm… Với tính chất công việc như vậy, theo ông Hòa, việc không có quy định cụ thể độ tuổi là "chưa hợp lý".

"U70 nếu đi tuần tra, canh gác ban đêm thì làm sao làm được. Bên cạnh đó, dự thảo luật còn nêu lực lượng này phối hợp công an xã, phường điều tiết giao thông", ông Hòa dẫn chứng và đề nghị quy định chặt chẽ về độ tuổi.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề nghị quy định cụ thể độ tuổi của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (Ảnh: Phạm Thắng).

Chung băn khoăn, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) cho rằng dự thảo mới quy định tiêu chuẩn để tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, mà chưa đưa ra giới hạn tối đa tham gia lực lượng này.

Nữ đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, quy định về độ tuổi tối đa, vì hiện nay có nhiều tội phạm liều lĩnh, manh động, chống người thi hành công vụ, dễ gây thương tích cho người tham gia thực hiện nhiệm vụ.

"Người lớn tuổi tuy có sức khỏe nhưng thiếu nhanh nhẹn không thể trấn áp đối tượng, khó hoàn thành nhiệm vụ", bà Lam nói.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Hải Anh (Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), cho rằng để đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, không nhất thiết phải chạy theo số lượng cho đủ. Thay vào đó, cần quan tâm đến chất lượng thành viên của lực lượng ngay từ khâu tuyển chọn.

Về độ tuổi tham gia lực lượng, vị đại biểu góp ý cần bổ sung quy định độ tuổi tối đa của thành viên tham gia lực lượng này, có thể ấn định tối đa 65 tuổi, chỉ trường hợp đặc biệt cần thiết và theo yêu cầu của công việc, địa phương có thể kéo dài độ tuổi người tham gia nhưng không quá 68 tuổi.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc về độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đối với nam và nữ để đảm bảo tiêu chuẩn về thể chất, tình trạng sức khỏe để đáp ứng công việc.

Không nên quy định "cứng"

Nhìn nhận từ góc độ khác, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) nói, dự luật đã có những quy định cụ thể về sức khỏe.

Theo bà Nga, nhiệm vụ của lực lượng này theo dự thảo không chỉ hỗ trợ công an xã trong các sự vụ cụ thể như chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., mà còn hỗ trợ công an xã nắm tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ vận động, giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật…

Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt và phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa nên theo bà Nga, cần lực lượng tại chỗ.

Đặc biệt, một số địa bàn như miền núi, Tây Nguyên, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và địa bàn rộng, vai trò nắm tình hình, vận động quần chúng nhân dân của những người có uy tín trong cộng đồng, thường là các bậc cao niên, già làng, trưởng bản... vô cùng quan trọng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh: Phạm Thắng).

"Nếu quy định cứng độ tuổi tham gia sẽ rất khó khăn trong việc tuyển chọn người có đủ uy tín, hiểu biết ở cộng đồng vào lực lượng", bà Nga nêu.

Chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định) cho rằng không nên khống chế độ tuổi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. "Quan trọng là sức khỏe, tinh thần tốt và có sự cống hiến cho cộng đồng", ông Dũng nói.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, cho biết Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án luật, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này.