Dự kiến 3 lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở không vượt chi 3.570 tỷ đồng/năm

Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được thảo luận trên hội trường Quốc hội, sáng 27/10.

3 lực lượng sẽ được thống nhất thành Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở gồm: Bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Không tăng biên chế, không tăng ngân sách

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lý giải rõ vấn đề được nhiều người quan tâm trong dự thảo luật, đó là nguồn ngân sách đảm bảo cho hoạt động của hàng trăm nghìn người thuộc lực lượng này.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến đề nghị báo cáo đánh giá kỹ hơn về tổ chức, ngân sách khi thành lập Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Chính phủ tính toán việc thống nhất 3 lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở sẽ không làm tăng biên chế và ngân sách (Ảnh minh họa: Công an tỉnh Phú Yên).

Các ý kiến cho rằng số lượng người tham gia lực lượng này không chỉ dừng lại ở con số khoảng 300.000 người như Tờ trình dự án Luật do Chính phủ trình và sẽ tăng kinh phí, ngân sách bảo đảm.

Vì vậy, đề nghị có số liệu cụ thể chứng minh "không làm tăng biên chế", "không làm tăng ngân sách" so với thực tiễn hiện nay.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết tại phiên họp thứ 25 đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo tính toán đầy đủ, cụ thể (nhân lực, vật lực, tài lực) và đánh giá kỹ lưỡng tác động về biên chế, kinh phí và khả năng đảm bảo, để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Chính phủ sau đó đã có báo cáo số 518 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó nêu rõ thông tin, hiện nay, toàn quốc có 298.688 người tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Các địa phương trong cả nước đang chi trả cho tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các lực lượng này khoảng 3.570 tỷ đồng/năm (tính theo mức lương cơ sở mới).

Tính đến tháng 12/2022, toàn quốc có 84.721 thôn/tổ dân phố. Nếu mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập Tổ bảo vệ An ninh trật tự, với 84.721 Tổ cần có ít nhất là 254.163 người tham gia (mỗi Tổ cần ít nhất 3 người).

Dự kiến, tổng kinh phí cần chi để đảm bảo thực hiện theo quy định của dự thảo Luật là 3.505 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, do dự thảo Luật quy định mỗi Tổ bảo vệ An ninh trật tự có thể phụ trách một hoặc một số thôn/tổ dân phố, nên tổng số Tổ có thể giảm xuống, kéo theo tổng kinh phí cũng giảm.

"Với cách dự tính như vậy sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay. Về lâu dài, tổng số lượng thôn/tổ dân phố tiếp tục giảm do sáp nhập nên các địa phương sẽ có điều kiện tập trung bảo đảm chế độ, chính sách tốt hơn cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở", Ủy ban Thường vụ Quốc hội viện dẫn tính toán của Chính phủ.

Bỏ quy định "ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương khó khăn"

Với quy định "trường hợp địa phương khó khăn về ngân sách, không cân đối được ngân sách thì đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ", có ý kiến cho rằng như vậy là mâu thuẫn với Luật Ngân sách Nhà nước, vì nhiệm vụ chi của cấp nào thì ngân sách cấp đó bảo đảm.

Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bỏ nội dung quy định "địa phương khó khăn về ngân sách thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ".

Về bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, một số ý kiến đề nghị quy định chế độ, chính sách cho lực lượng này theo nhiệm vụ được giao và chỉ hỗ trợ khi được huy động thực hiện nhiệm vụ chứ không hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là kế thừa quy định về chế độ hỗ trợ đối với đối tượng đội trưởng, đội phó đội dân phòng, bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đã có từ lâu, đang được các địa phương thực hiện.

"Nếu bỏ quy định hỗ trợ hàng tháng mà chỉ hỗ trợ khi được huy động, sẽ không thu hút được người dân tham gia lực lượng này, không bảo đảm tính khả thi của Luật", theo quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 34 điều, dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.