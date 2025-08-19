Xuyên đêm sửa chữa đường qua đèo Bảo Lộc

Ngày 19/8, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 676, đơn vị thi công dự án sửa chữa nền, mặt đường quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức thi công công trình vào ban đêm để đảm bảo tiến độ, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân dịp Lễ Quốc khánh.

Theo đó, việc thi công công trình được công ty triển khai từ 22h hôm trước đến 9h hôm sau và bắt đầu từ đêm 18/8, kết thúc vào ngày 28/8.

Lực lượng chức năng thi công sửa chữa đèo Bảo Lộc vào ban đêm (Ảnh: Khánh Hồng).

Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 676 cho biết, đèo Bảo Lộc nằm trên cung đường huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với Đồng Nai và TPHCM, có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Việc sửa chữa các hạng mục công trình trên đèo Bảo Lộc vào ban đêm sẽ giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông, rút ngắn thời gian hoàn thiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết xe cộ qua khu vực đèo Bảo Lộc (Ảnh: Khánh Hồng).

Đơn vị thi công phối hợp cùng lực lượng cảnh sát Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng) để điều tiết, phân luồng xe cộ qua khu vực đèo, đảm bảo công tác sửa chữa.

Như Dân trí đưa tin, đèo Bảo Lộc dài 10km, nằm trên quốc lộ 20, thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Từ cuối năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng tổ chức sửa chữa bề mặt đường, cầu cống, hạ tầng điện chiếu sáng… khiến tuyến đèo nhiều lần bị ách tắc kéo dài.

Vào các ngày lễ, phương tiện tham gia giao thông đông khiến khu vực đèo Bảo Lộc thường bị ách tắc nhiều giờ.