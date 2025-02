Xử phạt người tung tin "tăng mạnh học phí sát hạch lái xe"

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Nam cho hay, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện fanpage Facebook "T.Đ.T.L.X.V.U" đăng tải bài viết có nội dung: Khi chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an sẽ có những thay đổi như học phí tăng mạnh, thi khó gấp đôi…

Cơ quan công an làm việc với anh Đ.Q.D. do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an Hà Nam).

Qua xác minh, fanpage này do anh Đ.Q.D. (SN 1987), trú tại Thanh Liêm, Hà Nam, là quản trị viên. Các thông tin trên là do anh D. bịa đặt ra nhằm mục đích thu hút người xem, gây hoang mang trong dư luận, khiến người dân tưởng thật, lo sợ mà sẽ đăng ký học lái xe sớm tại điểm đào tạo của D..

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 26/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh Đ.Q.D. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, không đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.