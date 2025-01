Tung tin gian dối về các dự án bất động sản để lừa đảo nhà đầu tư

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Hồng (52 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Thanh Hồng (Ảnh: Đ.X.).

Trước thời điểm bị bắt, Lê Thanh Hồng là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư AVISA và Công ty cổ phần đầu tư Vạn Đạt Phát, cùng có trụ sở ở TP Hải Dương.

Kết quả điều tra ban đầu của công an, từ năm 2021 đến nay, Hồng đưa ra thông tin gian dối về dự án bất động sản do Công ty cổ phần đầu tư AVISA làm chủ đầu tư để rao bán, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Trong các dự án mà Hồng đưa ra thông tin gian dối có dự án AVISA City, ở khu đô thị Ái Quốc (TP Hải Dương). Dự án này chưa được cơ quan chức năng chấp thuận đầu tư.