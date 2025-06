Xử phạt người đăng tin thất thiệt về việc cải tạo vườn hoa Con Cóc

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông N.X.D. (55 tuổi, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) vì đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên N.X.D. đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm).

Công an làm việc với ông D. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chia sẻ này đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, ông D. khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng, sau đó tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngoài bị xử phạt, ông D. đã gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tin tưởng và sử dụng các nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.