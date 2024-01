Xử phạt 2 công ty bất động sản để dân vào ở khi chưa nghiệm thu

Ngày 4/1, UBND TP Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An (Công ty Hà An).

Công ty Hà An là chủ đầu tư dự án khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết (tên thương mại Opal Skyline), tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An (Bình Dương).

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định (vi phạm tháng 12/2023).

Công ty Hà An bị phạt hành chính 90 triệu đồng. Trong 2 tháng, công ty phải tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình, hạng mục đã đưa vào sử dụng theo quy định.

Chung cư Opal Skyline (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, chung cư Opal Skyline đã bị Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Dương tạm đình chỉ hoạt động do nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không đạt. Tuy nhiên, chung cư này vẫn cho người dân vào ở trong các căn hộ.

Ngày 26/10/2023, UBND TP Thuận An (Bình Dương) cũng ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH Kim Đại Dương. Công ty này là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An (tên thương mại là dự án Vista Riverside).

Công ty trên bị xử phạt vì đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Biển thông báo đình chỉ hoạt động đặt trước khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An nhưng cư dân vẫn sống trong căn hộ (Ảnh: Phạm Diện).

Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã có rất nhiều cư dân vào ở.

Như trước đó Dân trí đưa tin, 2 chung cư trên đang bị tạm đình chỉ và đình chỉ do không đủ điều kiện về PCCC nhưng vẫn để dân vào ở.

Về vấn đề trên, lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Dương, cho biết, theo nguyên tắc chưa được nghiệm thu sẽ không được phép cho người khác vào ở. Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An đã bị xử phạt.

Vị đại diện Sở Xây dựng nói không yêu cầu cư dân ra ngoài được, chỉ có công an mới làm được. Sở đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, chuyển sang cơ quan công an để có biện pháp mạnh, giải quyết dứt điểm đối với chủ đầu tư cố tình vi phạm.