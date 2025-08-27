Xe tải tông dải phân cách, húc gãy biển báo ở TPHCM

Khoảng 7h ngày 27/8, tài xế lái xe tải biển số 51C-146.xx, chạy trên đường Đỗ Mười, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu vượt Gò Dưa. Khi đến trước cây xăng thuộc phường Tam Bình, phương tiện này bất ngờ tông vào dải phân cách cứng, húc gãy biển báo rồi lật ngang.

Xe tải tông vào dải phân cách, húc gãy biển báo trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, biển báo đổ xuống làn hỗn hợp. Lúc này, một nam thanh niên chạy xe máy thắng gấp nên ngã xuống đường, may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa tài xế xe tải ra ngoài an toàn. Ảnh hưởng của sự cố khiến giao thông khu vực ùn ứ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu thuộc phòng CSGT TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và khắc phục sự cố.