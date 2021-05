Xe máy chở 3 lao vào tường, 2 người chết tại chỗ

Dân trí Chiếc xe máy chở 3 người đang chạy với tốc độ kinh hoàng thì người điểu khiển xe bị mất kiểm soát, chiếc xe tông vào tường khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người trọng thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 16/5 tại địa bàn khu phố Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, TP Thuận An.

Vào thời điểm trên, Huỳnh Công Sơn (20 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển xe máy chở Thái Thị Hằng (20 tuổi) và Thái Văn Tuấn (15 tuổi, cùng quê Nghệ An) lưu thông tốc độ cao trên đường 3 tháng 2 hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An.

Khi đến đoạn cua, do xe chạy với tốc độ cao nên Sơn không kịp xử lý tình huống đã lao thẳng vào bức tường nhà dân ở đầu hẻm 54 (khu phố Đông Nhì), tông vỡ nhiều chậu hoa, sau đó cả 3 người trên xe văng xuống đường.

Thi thể các nạn nhân được chuyển đi.

Hậu quả vụ tai nạn kinh hoàng khiến Sơn và Hằng chết tại chỗ, Tuấn bị thương nặng được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường. Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Thuận An điều tra làm rõ vụ việc.

Trung Kiên