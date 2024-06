Ngày 25/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Định thông tin về vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra ở ngã tư Long Mỹ, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 0h36 ngày 25/6, tài xế Phạm Hoàng H. (45 tuổi, ở thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển xe khách BKS 18F-000.58 chở 43 người lưu thông trên quốc lộ 1A.

Khi đến khu vực ngã tư Long Mỹ (phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) xe xảy ra va chạm với xe tải BKS 77C-183.56 chở dăm gỗ, do anh Nguyễn Minh T. (36 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) điều khiển.

Vụ va chạm làm phần cabin của xe khách bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn; xe tải bị hư hỏng phần thân xe. Nhiên liệu của 2 xe chảy tràn ra mặt đường, gây nguy cơ cháy.

Hàng chục hành khách hoảng loạn nhưng rất may tất cả đều an toàn.

Thông tin ban đầu, cả 2 tài xế đều bị thương. Tài xế xe tải Nguyễn Minh T. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tài xế xe khách Phạm Hoàng H. bị mắc kẹt trong cabin.

Tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin, được lực lượng cứu nạn cứu hộ nỗ lực đưa ra ngoài cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định kịp thời có mặt tại hiện trường, giải cứu tài xế. Đến 1h52 cùng ngày, tài xế Phạm Hoàng H. đã được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 tài xế không vi phạm nồng độ cồn, xe chạy đúng tốc độ cho phép. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.

Hai xe máy va chạm mạnh ở Hội An, 2 người thương vong

Thông tin từ Công an thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), khoảng 7h30 ngày 25/6, xe máy BKS 92C1-238.xx do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Công Trứ, đến nút giao với đường Hai Bà Trưng thì va chạm với một xe máy khác do một nam thanh niên (chưa rõ tên, tuổi) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Phúc).

Cú va chạm rất mạnh khiến cả 2 người đi xe máy ngã xuống đường. Người đàn ông đi xe BKS 92C1-238.xx tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa ra Đà Nẵng cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông T.T.P. - một người dân sống ở gần hiện trường vụ tai nạn - cho hay ông nghe tiếng va chạm giữa 2 xe máy rất mạnh, khi ra đến hiện trường thì một nạn nhân đã tử vong, người còn lại đang nằm trên vỉa hè.

Tại hiện trường 2 nạn nhân văng xa khoảng 5m, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.