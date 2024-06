Hoãn xử tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên Câu lạc bộ HAGL tử vong

Sáng 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Tiến Bình (37 tuổi, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bình là người gây ra vụ tai nạn khiến ba thành viên Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL) tử vong.

Tại phần thủ tục của phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai nhận thấy, người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự là Công ty TNHH MTV Đại Thắng được tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt.

Bị cáo Đinh Tiến Bình tại phiên tòa (Ảnh: Chí Anh).

Mặc dù, công ty này đã có giấy ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa nhưng không đúng quy định. Sự vắng mặt này ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án liên quan đến phần yêu cầu bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định hoãn phiên tòa theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian mở phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, chiều ngày 12/8/2023, bị cáo Bình điều khiển xe 81H-027.60 (thuộc sở hữu của Công ty đầu tư tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cho Công ty TNHH MTV Đại Thắng thuê) chở đá xây dựng lưu thông trên quốc lộ 14 hướng tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến Km1646+500, thuộc địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Bình điều khiển xe vượt ô tô con 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh (58 tuổi, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku) điều khiển chạy cùng chiều, chở ba thành viên CLB HAGL.

Trong lúc vượt, Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải đang di chuyển theo hướng ngược lại nên đã lách lại phần đường bên phải, tông vào phần đuôi xe của CLB HAGL.

Cùng thời điểm, xe tải 47C-263.06 (do lái xe Nguyễn Tấn Xôn điều khiển) chạy hướng ngược lại tông vào phần đầu xe của CLB HAGL.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong (Ảnh: Đức Hà).

Hậu quả khiến 3 thành viên CLB HAGL gồm: Huấn luyện viên Dương Minh Ninh (49 tuổi, trú phường Diên Hồng, thành phố Pleiku), cầu thủ Paollo Madeira Oliveira (28 tuổi, quốc tịch Brazil) và bác sĩ Đào Trọng Trí (32 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tử vong. Lái xe Nguyễn Tú Sinh bị thương tích nặng với kết quả giám định 44%.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn là do bị cáo Bình điều khiển ô tô vượt xe khác khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém. Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Qua đó, bị cáo Bình bị truy tố theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 260 Bộ Luật hình sự, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.