Xe giường nằm cháy dữ dội trên cao tốc, hơn 30 hành khách thoát nạn

Tối 20/8, đại diện Đội CSGT số 6, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, cho biết, chiều cùng ngày trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra vụ cháy xe khách nghiêm trọng. May mắn tài xế phát hiện kịp thời nên hơn 30 hành khách thoát nạn an toàn.

Hiện trường cháy xe khách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, xe khách giường nằm chở khoảng 30 hành khách lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ Bình Thuận đi TPHCM.

Khi đi qua đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, xe khách trên bất ngờ bốc cháy, khói ngùn ngụt.

Phát hiện cháy, tài xế nhanh chóng lái xe vào làn dừng khẩn cấp và thông báo cho hành khách lấy hành lý, tài sản rời khỏi xe. Sau đó ít phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm xe khách.

Dù lực lượng chức năng huy động xe cứu hỏa đến nhưng ngọn lửa đã cháy rụi toàn bộ xe khách. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phá hủy toàn bộ xe khách và ít tài sản trên xe.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.