Xe chở bia bung thùng trên quốc lộ, người dân và CSGT hỗ trợ tài xế

Chiều 20/5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 15h45 cùng ngày, ô tô mang biển kiểm soát 29H-720.xx do tài xế Quách Văn Đồng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 46B.

Khi đến km04+700m thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An, bất ngờ phần thùng xe bị bung khiến khoảng 150 két bia chai rơi xuống mặt đường, nhiều két bị vỡ tung, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Lực lượng CSGT và người dân giúp tài xế thu dọn hiện trường những chai bia bị vỡ (Ảnh: Văn Cường).

Nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân địa phương hỗ trợ tài xế thu dọn hiện trường, gom các két bia bị đổ và làm sạch mặt đường.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường đã được đảm bảo thông suốt, an toàn trở lại. Vụ việc không có thiệt hại về người, chỉ ghi nhận thiệt hại tài sản do bia vỡ.

Hành động nhanh nhạy và đầy trách nhiệm của lực lượng CSGT Nghệ An cùng sự giúp sức nhiệt tình của người dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực về tinh thần vì cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ người gặp nạn trên đường.