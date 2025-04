Xây dựng quốc lộ 5 qua Hải Dương thành tuyến đường an toàn

Theo UBND tỉnh Hải Dương, tuyến quốc lộ 5 dài hơn 113km, nối Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng, được đưa vào sử dụng từ năm 1998 với quy mô đường cấp I đồng bằng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Hải Dương dài hơn 44km. Hiện nay, lưu lượng thực tế trên tuyến gấp 6 lần so với thiết kế ban đầu là 15.000 lượt phương tiện/ngày đêm.

Tại một hội nghị về xây dựng tuyến quốc lộ 5 qua tỉnh Hải Dương do tỉnh này tổ chức mới đây, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) chỉ đạo các đơn vị liên quan và Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) nghiên cứu xây mới các cầu vượt phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là cầu vượt dành riêng cho người đi bộ tại các khu đông dân cư.

Tỉnh Hải Dương đã triển khai kế hoạch xây dựng tuyến quốc lộ 5 đi qua địa bàn dài 44km trở thành tuyến đường an toàn giao thông (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đồng thời, ông Bản cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nút giao thông lập thể, tổ chức duy tu, bảo dưỡng đường, hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông. Việc thi công sửa chữa cần tránh giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các đơn vị liên quan triển khai xây dựng tuyến đường song song nhằm giảm tải cho quốc lộ 5 trong tương lai.

Các địa phương có tuyến quốc lộ 5 đi qua như Hải Phòng, Hưng Yên được đề nghị phối hợp với tỉnh Hải Dương chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, rà soát và xử lý dứt điểm các "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Song song với đó, các doanh nghiệp dọc tuyến đường được khuyến khích bố trí phương tiện đưa đón công nhân nhằm hạn chế phương tiện cá nhân. Khu công nghiệp Lai Vu sẽ mở thêm cổng phụ để giảm áp lực giao thông tại cổng chính ra quốc lộ 5.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp lập danh mục các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 liên quan đến an toàn giao thông trên tuyến, trình HĐND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị trên, đại diện VIDIFI kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp triển khai các hạng mục như đường gom, cầu vượt, hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo an toàn và giảm tải giao thông trên tuyến.

Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, đại diện đơn vị cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các bất cập trên tuyến quốc lộ 5, đồng thời phối hợp với các tỉnh thành liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao an toàn giao thông. Cục cũng đề nghị các địa phương sớm triển khai giải phóng mặt bằng để phục vụ việc cải tạo, sửa chữa tuyến.

Trước đó, ngày 1/4, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh thành tuyến đường an toàn về giao thông. Ban Chỉ đạo do ông Lưu Văn Bản làm trưởng ban, công an tỉnh là cơ quan thường trực.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo, tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 5 vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2023, số vụ tai nạn trên tuyến chiếm 13% toàn tỉnh, năm 2024 tăng lên 18%. Riêng quý I/2025, các vụ tai nạn chiếm 14% tổng số vụ, làm 12% số người chết và 14% số người bị thương so với toàn tỉnh.