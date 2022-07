Xác minh người tàn tật bị đánh nhập viện

Ngày 11/7, Công an xã Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, Long An) đã lấy lời khai tài xế N.T.L. (28 tuổi, ngụ Long An) để làm rõ vụ hành hung một người tàn tật nhập viện.

Nạn nhân là anh Đ.T.C. (bị mất một cánh tay, chân cũng thương tật), 38 tuổi, ngụ xã Tân Phước Tây.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 10/7, anh C. chạy xe máy đi bán trứng vịt lộn thì xe tải có dấu hiệu ép vào lề đường khiến anh loạng choạng tay lái suýt té ngã.

Bực tức, anh C. lớn tiếng trách móc tài xế xe tải không chú ý quan sát dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Dù biết "đối thủ" bị tàn tật nhưng tài xế xe tải vẫn đánh anh C. bị thương. Lúc này, vợ tài xế xe tải cũng phụ chồng "xử" người tàn tật khiến người đi đường bức xúc.

Sau đó, người dân giữ vợ chồng tài xế xe tải, báo công an và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hiện, cơ quan chức năng chờ kết quả thương tích của nạn nhân để có hướng xử lý.