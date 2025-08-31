Xác minh clip DJ Ngân 98 phản ánh bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

Ngày 31/8, DJ Võ Thị Ngọc Ngân, còn gọi là Ngân 98, đăng tải một clip quay lại buổi đi chụp ảnh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Trong clip, Ngân mặc bộ Việt phục với chiếc mấn đội trên đầu. Khi đang quay cảnh trong khuôn viên Nhà thờ Lớn, nữ DJ này bị một phụ nữ và 2 người đàn ông tiếp cận, cản trở việc chụp ảnh và không cho đi vào trong nhà thờ.

Ngân 98 bị từ chối chụp ảnh, vào trong Nhà thờ Lớn Hà Nội vì đội mũ (Ảnh: Chụp màn hình).

Nguyên nhân được cho là vì Ngân đội mũ (chiếc mấn), vi phạm quy định của nhà thờ. Cô gái này còn cho hay bị một trong hai người đàn ông dùng bạo lực, chửi bới, đe dọa.

Người đàn ông nói rằng theo bảng quy định đặt bên ngoài nhà thờ, khách tham quan không được mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ; không đội mũ, không hút thuốc, không ăn uống; không dùng đèn flash, điện thoại khi vào bên trong và giữ yên lặng.

Trong khi đó nữ DJ Ngân 98 cho rằng mình chỉ đội mấn chứ không đội mũ.

Liên quan vụ việc, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết chính quyền đã nắm được thông tin và đã giao cơ quan công an xác minh.