Xác minh clip cô gái "diễn xiếc" trên mô tô ở Vĩnh Long

Mới đây, trang H.B.V.L. trên mạng xã hội Facebook lan truyền 2 đoạn video ghi cảnh cô gái "diễn xiếc" trên mô tô. Khu vực người này lái xe được cho là đoạn đường ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

Cô gái ngồi vắt chân sang một bên khi đang lái xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm diễn ra sự việc vào buổi tối. Khi đang lái xe, cô gái ngồi vắt chéo chân sang một bên, có lúc cô gái buông cả 2 tay rồi giơ ngón tay chữ V.

Các clip phát tán trên mạng xã hội khoảng 30 phút thì bị gỡ bỏ.

Xác minh clip cô gái "diễn xiếc" trên mô tô (Clip: Mạng xã hội).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phương tiện cô gái điều khiển mang biển kiểm soát Đồng Tháp. Địa điểm thực hiện hành vi là ở đường Võ Văn Kiệt thuộc TP Vĩnh Long.

"Vụ việc xảy ra ở TP Vĩnh Long nên Phòng đã xin ý kiến và bàn giao cho Công an TP Vĩnh Long xử lý các bước tiếp theo. Về nhân thân cô gái, cơ quan công an đang làm rõ", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin.