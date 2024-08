Xác minh clip bé trai bị người đàn ông dìm đầu xuống bể bơi ở Hà Nội

Ngày 16/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng, clip quay lại cảnh một bé trai đang bơi tại bể bơi ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Theo nội dung clip, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng đã quát chửi, văng tục với một cháu bé và bắt cháu bé này phải xin lỗi con trai ông ta.

Người đàn ông áo trắng dìm đầu bé trai xuống nước (Ảnh: Chụp màn hình).

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông trên còn bước xuống bể bơi, dùng tay dí đầu bé trai xuống nước khoảng vài giây. Hành động trên khiến cháu bé hoảng sợ, khóc và lập tức chạy ra xin lỗi theo yêu cầu của người đàn ông.

Chỉ huy Công an phường Quảng An cho biết cơ quan chức năng đã nắm được vụ việc và đang phối hợp Công an quận Tây Hồ tổ chức xác minh.

Theo vị lãnh đạo, cảnh sát địa phương đang mời bố mẹ cháu bé và người đàn ông trong vụ việc đến trụ sở để làm việc. Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định người đàn ông trong clip không phải cư dân trên địa bàn.