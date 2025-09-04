Xác lập quyền sở hữu toàn dân với 40 cá thể chim chào mào

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, ngày 3/9, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cùng Công an xã Phú Vinh (thành phố Huế) đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi quảng cáo, mua bán trái phép 40 cá thể chim chào mào.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm, xây dựng phương án xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với số chim chào mào nói trên để thả chúng về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều cá thể chim chào mào bị mua bán trái pháp luật (Nguồn: Kiểm lâm thành phố Huế).

Trước đó ngày 22/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phát hiện một vụ mua bán chim chào mào trái pháp luật với số lượng lớn. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 9,2 triệu đồng.

Cơ quan kiểm lâm thành phố Huế phối hợp với các đơn vị liên quan thả 17 cá thể chim chào mào về môi trường tự nhiên.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, chim chào mào thuộc loài động vật rừng thông thường. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Chính phủ về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Thả các cá thể chim chào mào về tự nhiên sau khi đã xác lập sở hữu toàn dân (Nguồn: Kiểm lâm thành phố Huế).

Trong thời gian qua, Kiểm lâm thành phố Huế đã bắt giữ, xử lý rất nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán chim chào mào trên địa bàn.

Nổi bật nhất là việc bắt giữ và thả lại môi trường tự nhiên gần 1.000 cá thể chim chào mào không có nguồn gốc hợp pháp vào năm 2024.