Xác định "thủ phạm" gây sạt lở bờ biển Cửa Đại giữa mùa hè

Ngày 24/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này đối với kiến nghị của UBND thành phố Hội An về tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại ngay giữa mùa hè.

Ngày 10/7, UBND thành phố Hội An đã có báo cáo về tình hình sạt lở bờ biển do ảnh hưởng của việc thi công công trình tại bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (phường Cẩm An, thành phố Hội An).

Theo báo cáo của UBND thành phố Hội An, năm nay biển Cửa Đại sạt lở giữa mùa hè (Ảnh: Ngô Linh).

Qua kiểm tra thực tế của UBND thành phố Hội An, mặc dù đang là mùa hè, thời tiết tương đối thuận lợi, không có sóng to, gió lớn; tuy nhiên vẫn xảy ra việc sạt lở bờ biển tại khu vực bãi tắm An Bàng.

"Nguyên nhân gây ra sạt lở bờ biển, UBND thành phố Hội An nhận thấy, do đơn vị đang thi công của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã lắp đặt bao tải kỹ thuật làm ranh giới đổ vật chất nạo vét của công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn khu vực Cửa Đại, tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, năm 2023 vào bãi hy sinh của dự án Chống xói lở và Bảo vệ bền vững bờ biển Hội An", văn bản của UBND thành phố Hội An nêu.

Theo UBND thành phố Hội An, việc này dẫn đến cản sóng và tạo dòng chảy, gây sạt lở về phía bắc khu vực bãi tắm An Bàng, ngay tại vị trí bao tải kỹ thuật do đơn vị thi công của Cục Đường thủy nội địa thực hiện, phạm vi sạt lở có chiều sâu trung bình 7-10m, dài khoảng 50m.

Biển ăn sâu vào đất liền (Ảnh: Ngô Linh).

UBND thành phố Hội An đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam… có hướng xử lý và giải pháp thi công phù hợp, vừa bảo vệ bờ biển trong quá trình thực hiện thi công công trình nhưng không làm sạt lở các khu vực khác của bờ biển chưa được kè bảo vệ.

Theo ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam - qua kiểm tra thực tế và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hiện nay bờ biển phía bắc của bãi đổ chứa chất nạo vét thuộc dự án do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư đang bị xâm thực, xói lở khoảng 50m, chiều rộng xói lở 7-10m.

Một đoạn bờ biển Cửa Đại được tái tạo thành công (Ảnh: Đức Thành).

Vị trí bãi đổ chứa chất nạo vét này được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất làm vị trí bãi hy sinh, thuộc dự án Chống xói lở và Bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Theo khuyến cáo của AFD (Cơ quan Phát triển Pháp - đơn vị tài trợ vốn) và dự án đã được phê duyệt, bãi hy sinh hoạt động theo cơ chế tự cân bằng (tự bồi lắng, tự chảy, tự xói…) và không áp dụng bất kỳ giải pháp công trình để ngăn, chắn cát nhằm hạn chế tình trạng xói lở về phía bắc của bờ biển.

Để đảm bảo an toàn bờ biển khu vực An Bàng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đường thủy nội địa tổ chức đánh giá, xem xét giải pháp tháo dỡ ống vải địa kỹ thuật tại bãi đổ chất nạo vét để đảm bảo đồng bộ với dự án Chống xói lở và Bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.