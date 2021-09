Vùng xanh ở Long An đang mở rộng, vùng đỏ thu hẹp

Toàn tỉnh Long An chỉ còn TP Tân An triển khai áp dụng Chỉ thị 16 tại 100% các phường, xã.

UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, từ ngày 16/9.

Theo đó, thị xã Kiến Tường và 8 huyện gồm Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ sẽ thay đổi biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 15.

Toàn tỉnh chỉ còn TP Tân An triển khai áp dụng Chỉ thị 16 tại 100% các phường, xã. Nhiều xã, thị trấn tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước đã được nới lỏng giãn cách khi đã là vùng xanh. Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích được hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá 20 người.

Tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 15, các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động nhưng chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ. Các công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, dịch vụ vận chuyển, khám chữa bệnh, tang lễ... cũng được hoạt động trở lại; dừng hoạt động chợ truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tình hình dịch trên địa bàn đã dần được kiểm soát.

Trao đổi thêm về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tình hình dịch trên địa bàn đã dần được kiểm soát. Hiện nay số ca nhiễm, ca tử vong đã giảm, vùng xanh ngày càng được mở rộng, thu hẹp vùng đỏ.

Ông Út cho rằng, Long An đã và đang từng bước hỗ trợ người dân trở lại cuộc sống bình thường mới và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, Long An chưa áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng trong việc kiểm soát người dân đi lại.

Tỉnh không có quy định dùng thẻ xanh, thẻ vàng như dự kiến của một số địa phương. Hiện nay, Long An áp dụng chỉ đạo chung của Bộ Y tế để kiểm soát người dân bằng 3 hình thức: sổ sức khỏe điện tử, phần mềm Bluezone, giấy xác nhận tiêm vắc xin", ông Út nhấn mạnh.

Long An triển khai dày đặc các chốt, trạm kiểm soát giữa vùng xanh và vùng đỏ.

Ông Út cũng cho biết, hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu triển khai một app chung, thực hiện đồng bộ cả nước trong việc sử dụng thẻ xanh thẻ vàng. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện áp dụng.

Người tiêm vắc xin 2 mũi trong vùng xanh được di chuyển nội địa trong vùng xanh để làm việc, mưu sinh. Họ không được đi qua vùng đỏ và ngược lại. Tỉnh đã tổ chức các trạm, chốt giữa vùng xanh, vùng đỏ để kiểm soát chặt sự qua lại giữa hai vùng, hạn chế dịch bùng phát", ông Út thông tin thêm.

Đến nay, Long An ghi nhận 29.601 ca mắc Covid-19, trong đó đã điều trị khỏi cho 23.061 ca. Tổng số ca mắc từ ngày 8-14/9 giảm so với tuần trước đó (229/479 ca), chủ yếu là các ca mắc trong khu cách ly và khu phong tỏa, số ca mắc trong cộng đồng giảm rõ rệt. Khoảng 1,6 triệu người dân ở Long An đã được tiêm vắc xin.