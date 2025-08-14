Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Chiều 14/8, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn".

Khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết trước mùa thu lịch sử năm 1945, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ.

Hơn 80 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp đã đẩy dân tộc vào cảnh kiệt quệ, tiêu điều; các quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc bị chà đạp không thương tiếc, theo ông Nghĩa.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Viết Thành).

Ông Nghĩa nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám không chỉ mang ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam, mà còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

"Từ thắng lợi này, nhiều bài học lịch sử vô giá được đúc kết: Vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; biết nắm bắt thời cơ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân", ông Nghĩa khẳng định.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp tri ân các thế hệ tiền bối, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đã đóng góp, hy sinh cho cách mạng Việt Nam.

Ông Nghĩa nhấn mạnh đây cũng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

"Từ ánh sáng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta thêm vững tin vào những kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập, vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng", ông Nghĩa tin nêu rõ.

Xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định thành phố vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn và tạo tiền đề thành công của Cách mạng Tháng Tám.

Điểm lại hành trình lịch sử cùng đất nước 80 năm qua với nhiều thành tựu đáng tự hào của Hà Nội, bà Hoài cho biết thành phố đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chào mừng tại hội thảo (Ảnh: Viết Thành).

Bà Hoài khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước.

Bí thư Hà Nội cho rằng hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng cả về khoa học và giá trị thực tiễn. Đồng thời, góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị của Cách mạng Tháng Tám, từ đó vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Qua hội thảo, bà Hoài nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ có thêm kinh nghiệm quý vận dụng vào thực tiễn xây dựng và phát triển thủ đô.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định nhiều bài học lịch sử to lớn.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết bài học đầu tiên và quan trọng nhất chính là vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Viết Thành).

Theo ông Bình, đất nước đã chứng kiến thất bại của nhiều phong trào yêu nước trước đó, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là thành công. Không có Đảng Cộng sản thì không có nước Việt Nam hôm nay.

"Đây chính là chân lý được thực tiễn khẳng định hùng hồn và không thể bác bỏ", Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930 với chỉ 211 đảng viên, nay đã có hơn 5,6 triệu đảng viên.

"Chúng ta đang hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2030, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chúng ta sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hoàn thành sự nghiệp phấn đấu 100 năm", ông Bình nói.