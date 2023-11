Vụ xe 31 tấn qua cầu 3,5 tấn: Xem xét trách nhiệm phó công an huyện

Ngày 23/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo về việc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ xe tải 31 tấn lưu thông qua cầu 3,5 tấn.

Cầu treo Rạch Ráng, nơi xảy ra việc xe tải 31 tấn qua cầu làm hư hỏng (Ảnh: CTV).

Theo UBND huyện Trần Văn Thời, thời điểm xảy ra vụ việc (ngày 16/10), tổ tuần tra công an huyện đang kiểm tra các phương tiện tại phía bờ Nam sông Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc).

Trong khi đó, xe tải 31 tấn mang BKS 76H-00416 do ông Phùng Đăng Phi (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông từ hướng bờ Bắc sông Ông Đốc nên lực lượng chức năng không phát hiện kịp thời.

Khi nhận được tin báo xe tải qua cầu treo Rạch Ráng, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự công an huyện đã đến hiện trường làm việc. Qua đó, so với tải trọng cho phép của cầu, công an xác định xe tải đã vượt hơn 27 tấn.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm Phó trưởng công an kiêm Phó ban thường trực Ban An toàn giao thông huyện. Nguyên nhân là kiểm tra, chỉ đạo tuần tra, kiểm soát xử lý đối với xe quá tải trọng chưa chặt chẽ.

Nghiêm khắc phê bình tập thể và Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự công an huyện, do trong triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát xử lý xe quá tải trọng chưa chặt chẽ, để xảy ra trường hợp vi phạm.

Hiện cơ quan chức năng trưng cầu giám định thiệt hại cầu treo Rạch Ráng để có hướng xử lý theo quy định.

Chiếc xe tải liên quan vụ việc (Ảnh: CTV).

Trước đó khoảng 9h50 ngày 16/10, tài xế Phùng Đăng Phi điều khiển xe tải có tổng tải trọng xe và hàng hóa hơn 31 tấn qua cầu Rạch Ráng đã làm cầu bị sụt lún, biến dạng dẫn đến hư hỏng nặng.

Theo công an địa phương, đơn vị quản lý cầu Rạch Ráng ước thiệt hại ban đầu là 5 tỷ đồng.