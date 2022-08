Vụ xả súng cướp tiệm vàng: 8 người nhặt được vàng đã nộp lại

Sáng 3/8, Công an TP Huế cho biết đến thời điểm hiện tại, số vàng mà cơ quan công an tiếp nhận từ người nhặt được rồi đem đến nộp là 2,5 lượng.

Người dân nhặt vàng đến giao nộp lại cho cơ quan công an (Ảnh: BQL chợ Đông Ba cung cấp).

Số vàng trên được 8 người đến giao nộp. Trong đó 2 trường hợp trả trực tiếp cho bị hại, 6 trường hợp nộp tại Công an TP Huế. Phần lớn những người đến trả lại vàng đều làm nghề xe ôm, bán ốc dạo… Những người này khai nhận hoàn toàn không biết đây là tang vật của vụ cướp tiệm vàng.

Tuy nhiên, theo Công an TP Huế, qua hệ thống giám sát camera giao thông, số người nhặt được vàng còn nhiều hơn. Hiện thông qua các kênh thông tin, cơ quan công an tiếp tục kêu gọi người dân nào nhặt được vàng của vụ cướp thì sớm đến giao nộp lại cho cơ quan công an gần nhất.

Nếu người dân nào nhặt vàng của vụ cướp nhưng không trả lại sẽ bị xử lý về hành vi Chiếm giữ tài sản trái phép.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 31/7, một người đàn ông nổ nhiều phát súng vào các tiệm vàng ở tiền sảnh chợ Đông Ba, TP Huế. Đối tượng đã cướp nhiều khay vàng rồi hất ra giữa đường.

Hàng trăm chiến sĩ công an đã được huy động phong tỏa hiện trường, truy bắt nghi phạm ngay trong chiều cùng ngày.

Nghi phạm sau đó được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), cán bộ công an đang công tác tại trại giam Bình Điền.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an phát thông báo yêu cầu người nhặt được vàng phải hoàn trả để phục vụ điều tra.

An Nhiên