Vụ trẻ tử vong trong bể bơi ở Quảng Ninh: Trẻ còn lại tiên lượng xấu

Cháu B.N.C.A. là một trong hai trẻ bị đuối nước trong bể bơi tại căn hộ nói trên vào hôm 3/6. Trong đó, người em ruột của cháu A. là B.N.P.C. (4 tuổi) đã tử vong.

Về tình hình sức khỏe cháu A., sáng 5/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sức khỏe cháu A. được tiên lượng xấu, rất nặng. Các bác sĩ của bệnh viện đang tập trung tối đa các phương pháp để cứu chữa cho cháu, trong đó có tham khảo ý kiến của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bể bơi nơi 2 cháu gặp nạn (Ảnh cắt từ video camera an ninh căn hộ ghi lại).

"Cháu vẫn đang phải thở máy, lọc máu liên tục. Bệnh nhân khi vào viện bị suy đa tạng, như: suy thận, suy gan, xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu", lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết.

Trước đó, theo báo cáo của UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh), sáng 4/6, UBND phường Bãi Cháy nhận được thông tin có 2 cháu bị đuối nước ở căn hộ C5-05 khu đô thị Sunperia, thuộc khu 5A của phường này.

Sau khi xác minh thông tin, căn hộ trên là do Đặng Minh T. (30 tuổi, ở Hà Nội) làm chủ. Căn hộ này có bể bơi bên cạnh, khu vực bể sâu nhất là 1,4m.

Ngày 3/6, có một gia đình 4 người ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đến thuê căn hộ trên để nghỉ dưỡng từ 14h cùng ngày, gồm: B.P.N. (28 tuổi), vợ là N.T.N. (27 tuổi), cùng 2 con là B.N.P.C. (4 tuổi) và B.N.C.A. (7 tuổi).

Do bố mẹ đứng chụp ảnh không để ý 2 cháu, nên 2 cháu rơi xuống bể bơi dẫn đến đuối nước. Thời điểm đó, vợ chồng anh N. đã tự đưa 2 cháu đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, sau đó chuyển 2 cháu đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, cháu C. đã tử vong do bị tổn thương não không hồi phục, suy đa cơ quan, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận, suy gan, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, viêm phổi nặng do ngạt nước.

Còn cháu A. bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau đuối nước, được bác sĩ điều trị lọc máu tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.