Vụ "tranh chấp" biển số 38F8-8888: Làm rõ vì sao 1 biển cấp cho 2 xe

Liên quan đến vụ 2 xe máy chung biển số 38F8-8888, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh chưa công bố kết luận, song đã xác định anh Nguyễn Xuân Thành (quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, làm việc tại TPHCM) là chủ sở hữu chiếc xe mang biển "gốc". Đây là chiếc xe mà ông Hà Huy Khang (chủ sở hữu cũ) đã tặng cho anh Thành từ năm 2008.

Công an huyện Can Lộc mới đây cũng hoàn thành các thủ tục sang tên đổi chủ, cấp giấy đăng ký xe có biển số nói trên cho chủ mới là anh Thành.

Trước đó, anh Lê Hữu Đức (thành phố Hà Tĩnh) đăng lên mạng xã hội rao bán xe Honda Super Dream với cùng biển số nêu trên. Đáng chú ý, anh này cũng có giấy đăng ký xe do Công an thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 8/5/2023. Về trường hợp của anh Đức, cơ quan công an cho hay đang điều tra các vấn đề liên quan.

Luật sư Phan Văn Chiều - Đoàn Luật sư Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn),

Xung quanh vụ việc này, trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh) - nêu quan điểm, việc trùng tất cả các chữ số, chữ cái và ký hiệu trong biển số xe là điều không thể. Biển kiểm soát xe cơ giới ở mỗi địa phương sẽ được phân biệt bởi một chữ số, chữ cái riêng và xe tại địa phương đó sẽ được cấp biển theo thứ tự đăng ký. Chỉ có trường hợp trùng thứ tự đăng ký tại các địa phương khác.

Như vậy, trong hai xe máy cùng mang biển kiểm soát 38F8-8888, rõ ràng có ít nhất một xe được cấp biển kiểm soát sẽ không đúng quy định pháp luật.

Theo luật sư, trước hết cơ quan chức năng sẽ yêu cầu chủ xe giải trình về nguồn gốc, xuất xứ chiếc xe của mình, quá trình làm thủ tục sang tên cho mình như thế nào để làm rõ nguồn gốc nguyên thủy chiếc xe biển kiểm soát 38F8-8888, quá trình vì sao làm thủ tục để cấp biển kiểm soát 38F8-8888 được.

Trong trường hợp giao dịch xe bị thay đổi số khung, số máy, giả mạo hồ sơ đăng ký xe, mà người mua không biết thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngược lại, trong trường hợp chiếc xe nguyên thủy không mang biển kiểm soát 38F8-8888 nhưng chủ xe này hoặc những cá nhân liên quan đã có hành vi làm giả các giấy tờ liên quan, qua mặt các cơ quan chức năng để được cơ quan có thẩm quyền cấp lại chứng nhận đăng ký xe máy là có dấu hiệu của tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 6 tháng tù đến 7 năm tù, tùy thuộc vào mức độ hậu quả.

Thông tin xe Honda Super Dream, đời năm 2003, biển số 38F8-8888, được rao bán trên mạng xã hội hồi tháng 7 (Ảnh chụp màn hình).

Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó, việc sử dụng phương tiện có giấy tờ giả, không hợp lệ có thể bị cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện, thậm chí là bị thu hồi phương tiện.

Trường hợp nếu cơ quan chức năng đã làm thủ tục tiến hành cấp chứng nhận đăng ký xe máy cho chủ sở hữu không hợp pháp với xe Honda biển kiểm soát 38F8-8888, cơ quan điều tra cần tiến hành xác minh, kiểm tra làm rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ lưu trữ, yêu cầu các cán bộ, đơn vị liên quan giải trình để xem việc thực hiện này có trái quy định pháp luật hay không.

"Nếu trái thì cố ý hay vô ý, từ đó mới xác định được lỗi và có chế tài pháp luật xử lý được", luật sư Phan Văn Chiều nêu.