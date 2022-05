Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao công an truy tìm cô gái bí ẩn Diễm My?

Công an tỉnh Long An đang tìm kiếm Võ Thị Diễm My để làm rõ những tố cáo liên quan nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 17/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An một lần nữa khẳng định, những tin đồn trên mạng xã hội về Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) đều chưa chính xác.

Ngoài địa chỉ thường trú ở TPHCM, Võ Thị Diễm My từng ở tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - còn gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Qua nhiều lần khám xét Tịnh thất Bồng Lai, cơ quan chức năng không thấy có dấu hiệu của "mật thất" ở đây.

Từ khi nhận được đơn của gia đình Diễm My về việc cô gái mất tích, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành để tìm kiếm nhưng chưa có thông tin. Những tin đồn cho rằng đã tìm thấy Diễm My ở Tịnh thất Bồng Lai hay ở Bà Rịa - Vũng Tàu... đều là thông tin chưa đúng. Hiện, việc tìm kiếm Diễm My vẫn đang được triển khai.

Giải thích về lý do vì sao truy tìm Diễm My, đại diện Công an tỉnh Long An cho hay, Công an tỉnh tiếp tục nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài. Gia đình Diễm My cũng đã tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại cô gái. Do đó, cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm để làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra phủ nhận thông tin có "mật thất" ở Tịnh thất Bồng Lai.

Chia sẻ với báo chí, gia đình Diễm My cho biết, khoảng tháng 9/2019, Diễm My quen một số người ở Tịnh thất Bồng Lai qua mạng xã hội và chuyển đến đây sinh sống, tu hành. Sự việc được gia đình trình báo cho chính quyền địa phương nhưng không ai tìm thấy Diễm My ở Tịnh thất Bồng Lai thời điểm đó.

Ngày 5/10/2019, gia đình Diễm My một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở Tịnh thất Bồng Lai nhưng cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy.

Ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân (đã khởi tố bị can, cho tại ngoại) yêu cầu được gặp con gái nhưng bị cự tuyệt.

Ngày 21/10/2019, khi biết chắc con gái đang ở Tịnh thất Bồng Lai, ông Thắng đến gặp Diễm My để khuyên con quay về nhưng không được. Ông Lê Tùng Vân cũng chỉ hứa cho gặp Diễm My, không cho đưa về nhà...

Hình ảnh Diễm My từng ở Tịnh thất Bồng Lai.

Quá nhớ con, khoảng 15h20 ngày 24/10/2019, ông Thắng cùng nhiều người đến Tịnh thất Bồng Lai giải cứu con gái nhưng bất thành và xảy ra xô xát với nhóm người ở đây. Từ đó đến nay, ông Thắng và gia đình vẫn không rõ Diễm My đang ở đâu.

Theo ông Thắng, từ nhỏ Diễm My là một người hiền lành, học giỏi nhưng thay đổi rất nhiều từ khi quen biết nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Thời điểm trước khi đến Thiền am bên bờ vũ trụ, con gái ông không biết nghe lời ai "tư vấn" mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học.

Sau khi khuyên con không thành, ông Thắng phải làm thủ tục bảo lưu trường học trong nước và lo cho con đi du học. Tuy nhiên, gần sát ngày đi nước ngoài, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên lạc với gia đình và đến ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì đau lòng...

Hình ảnh được cho là Võ Thị Diễm My - cô gái mất tích đầy bí ẩn.

Thời gian qua, không chỉ cơ quan chức năng, mà cộng đồng mạng xã hội cũng quan tâm "tìm kiếm" Diễm My nhưng đến giờ vẫn không có tung tích. Nhiều người cho rằng, việc Diễm My mất tích có quá nhiều bí ẩn, khó hiểu và rất lo lắng cho cô gái này.