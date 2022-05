Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Diễm My đang ở đâu, bà Cao Thị Cúc có vai trò gì?

Sáng 16/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Bị can Cao Thị Cúc được xác định là người quản lý tài chính tại "Tịnh thất Bồng Lai" (Ảnh: A.X.).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị can Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ sở hữu và ngụ tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có vai trò đặc biệt tại "Tịnh thất Bồng Lai". Nhiệm vụ của bị can Cúc là quản lý tất cả tài chính, thu chi cho bị can Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm.

Năm 2019, khi Công an huyện Đức Hòa mời cô gái tên Diễm My về làm việc tại trụ sở, bị can Cúc cùng bị can Lê Tùng Vân và nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự.

Bị can Cúc cũng dùng nhiều lời lẽ xúc phạm cơ quan điều tra, xuyên tạc vai trò của cơ quan điều tra trong việc giữ an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời cho rằng "Tịnh thất Bồng Lai" có "quyền chủ quyền" đối với Diễm My.

Cơ quan điều tra vẫn đang tổ chức tìm kiếm Diễm My (Ảnh cắt từ clip).

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy Diễm My, dù nhiều lần tổ chức tìm kiếm theo yêu cầu từ gia đình. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Long An vẫn đang phối hợp các cơ quan liên quan ở các tỉnh, thành để tiếp tục tìm kiếm cô gái này.

Vừa qua, chia sẻ với báo chí, đại diện gia đình Diễm My cho biết vẫn chưa có thông tin về con gái. Gia đình thường xuyên chia nhau đi tìm Diễm My, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để mong sớm đưa cô gái 23 tuổi về nhà.

Bị can Lê Tùng Vân được cho tại ngoại do sức khỏe yếu (Ảnh A.X.).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 12/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Trước đó ngày 5/1, cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can ở "Tịnh thất Bồng Lai" gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi, được cho tại ngoại vì lớn tuổi) và bắt tạm giam Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).